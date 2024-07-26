黃錦輝倡於南大嶼生態康樂走廊發展氫能及低空經濟 (14:34)

新一份《施政報告》上周展開諮詢，黃錦輝指為配合碳中和目標和保持空氣潔淨，倡在生態康樂走廊製氫、供氫和廣泛用氫。黃建議使用氫能穿梭巴士和接駁船，並建設氫能碼頭，為遊客及居民提供大功率照明系統、飲料機、洗手間及 Wi-Fi等設施，又提議在該處發展氫能無人機為主的低空經濟，接載遊客、運輸貨物及協助山林搜救。他亦建議設不同設施，如充電站、涼亭、洗手間等。

黃錦輝表示，走廊將沿海岸線建立，適合普及應用海水製做綠氫，加上太陽能轉氫設備，加設加氫站生產綠氫，能解決產業應用上需要大量儲存和運輸氫氣的挑戰。佛山環境與能源研究院院長王子緣稱，行業非常關注海水製氫技術，是研究大熱門；至於太陽能製氫，內地相關技術這幾年已提高及有很多示範項目。

走廊計劃引起保育團體反對，質疑破壞生態。出席記者會的大嶼山咖啡店店主、長沙居民林永君表示，平時會駕車途經貝澳，見到水牛多遇上交通意外，認為未來遊人增加要加強教育。林指生意與疫情前相比下跌三分一，留意到一半餐廳和2個營地已倒閉，希望走廊能令生意恢復疫情前水平，但坦言擔心興建碼頭後社區是否有足夠承載力。