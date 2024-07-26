動漫節開幕會展外排長龍　「Cosplayer」指新規限制多冀放寬 (14:32)

動漫節今起一連5日於會展舉行，記者今早10時觀察，排隊人龍延伸至會展外的行人天橋。

排頭位的Lee今早7時半已在場外排隊等候入場，他說自己來港5日，明日及後日亦會入場。被問到台灣的動漫活動與本港有何分別，他說香港動漫展場地較寬敞，在場行走會較舒服，排隊有序，又支援多種的付款方式，滿意整體安排。Lee入場時亦以「反智轉身」方式入場，稱因按照傳統。「反智轉身」源於曾有動漫迷入場時360度轉身，其後該動漫迷與保安口角，受訪時批評對方「反智」，網絡上自此戲稱為「反智轉身」。

對於今年動漫節的「cosplay」規定，有現場的「cosplayer」認為今年的「cosplayer」數目較以往少，或受新規定影響。15歲的梁同學表示，據他觀察場內的「cosplayer」較以往減少，舉例以往「初音」基本上每條通道至少有2至3個，惟今年目前只見到5個「初音」，又認為受限新規定，不少「cosplayer」「寧願在外邊一起玩」，亦無到三樓的「cosplayer」場區。

另一「cosplayer」林小姐與男友丘先生在3樓的場館拍攝，負責攝影的丘先生表示，攝影師名額僅300個太少，冀可增加相關名額，惟讚賞不准帶腳架的安排，有助減少障礙在場他人士。林小姐則認為額度安排倉卒，加上入場時需要展示角色圖的安排亦無及早通知，令部份cosplayer事先不知道要找角色圖。