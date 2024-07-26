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警拘40人涉高利貸及非法收債 (14:23)

警方搗破高利貸集團及以不法手段追債的收數公司，共拘捕32男8女，涉嫌串謀無牌借貸、串謀以過高利率放債、串謀刑事毁壞、串謀刑事恐嚇及「洗黑錢」。

東九龍總區重案組總督察劉浩德表示，警方發現高利貸集團以電話恐嚇及淋紅油等不法手段威迫還款，東九龍總區刑事部聯同警區刑事隊、特遣隊及機動部隊，於周一（22日）連續4日展開代號「白刃」的反非法收債行動，搜查一間以不當手段追債收數公司，同時以涉嫌串謀刑事恐嚇罪拘捕公司的董事、管理層及職員，並在該公司辦公室搜出數千名欠債人資料。警方亦在全各區以涉嫌串謀無牌借貸、串謀以過高利率放債、串謀刑事毁壞、串謀刑事恐嚇及「洗黑錢」等罪名拘捕多名高利貸集團成員，共涉32男8女，年齡介乎16至67歲，被捕人分別報稱文員、地盤工人、售貨員、保險經紀、及無業，部份有黑社會背景，現正保釋候查。調查顯示被捕人分別參與放高利貸、組織淋紅油等非法收數活動，以及處理相關犯罪得益，涉及金額超過3000萬元。

高級督察段玉衡指，涉案高利貸集團會以無需審核、特快過數，利用「Cold call」或短訊推銷貸款計劃。而特快過數只是集團招徠手法，實際上扣起貸款四分一，甚至三分之一作為行政費，連同需繳付的利息，借貸人實際所付利息遠高於法例容許年利率48%上限，部份借貸人被收取利息超過年利率150%。同時高利貸集團會透過有連繫的收數公司，向無力還款欠債人追債，初時以電話及收數信等合法方式，但追債行動會一直升級，例如向欠債人及其家人致電恐嚇，甚至交由「行動組」到事主寓所淋紅油，直至對方還款為止。

警方另發現有借貸人被指示還款到特定的不同個人戶口，行動中拘捕多名戶口持有人，他們當中因長期欠債未能還款下，登記傀儡戶口供集團以清洗犯罪得益，有關戶口於過去半年交易總值逾3000萬元，款項會經多重交易後返回高利貸集團。

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