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海關打擊派對房間侵權卡啦OK拘18人　揭有人利用串流技術提供侵權歌曲 (13:43)

海關打擊侵權卡啦OK歌曲，搜查30間派對房間，拘捕11男7女，檢獲一批侵權卡啦OK播放機，並首次發現派對房間利用串流技術提供侵權歌曲。

海關版權及商標調查（行動）課署理監督石家諺表示，踏入七月份暑假開始，發現有派對房間及食肆經營者在業務過程中提供侵權卡啦OK歌曲。海關於本月2日至25日期間在全港多區採取行動，突擊搜查31間派對房間及一間食肆，檢獲39套載有懷疑侵權的卡啦OK歌曲的播放機、4套載有懷疑侵權電子遊戲的遊戲機、一批影音設備及網絡器材，估計市值約110萬元。

海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任梁文聰稱，行動中偵破首宗利用串流技術在派對房間提供侵權卡啦OK歌曲的案件，海關本月23日搜查4間位於銅鑼灣的派對房間，以及區內商業大廈中一個由不法分子架設的數據中心，在數據中心發現有5部載有懷疑的播放機及一批可用作串流的網絡裝置，證實其中4部卡啦OK播放機可以透過串流技術，將侵權卡啦OK歌曲傳送到該4間派對房間。

海關指，相關派對房間設有一部電視機，透過預先接駁裝有預載播放串流影片軟件的機頂盒，顧客需透過智能手機掃瞄電視屏幕的二維碼點歌，遠端數據中心就會將侵權歌曲傳播到派對房間，海關相信不法分子希望利用有關手法逃避海關執法。

海關初步點算，發現卡啦OK播放機合共載有超過180萬首侵權卡啦OK歌曲，並首次發現有派對房間以串流技術，提供侵權卡啦OK歌曲，同時發現經營者向顧客作出虛假商品說明。海關以涉嫌違反版權條例及商品說明條例，拘捕11男7女，年齡介乎23至49歲，當中7人為負責人，6人為涉案公司董事，以及5名店舖東主，其中一男一女涉嫌違反版權條例，已被落案起訴，其餘已獲准保釋候查。

海關亦同時首次發現有派對房間向顧客提供虛假商品說明，在社交平台專頁或網頁聲稱擁有版權擁有人的特許及牌照，向顧客提供影音服務及合法觀賞由知名串流平台提供的影片。經海關調查發現，涉案派對房間聲稱的相關牌照早於一年半前已經失效。

相關字詞﹕海關 編輯推介 卡啦OK

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