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智障漢穿約束衣咬舌亡　死因庭裁定死於不幸 (11:51)

患糖尿病智障男病人4年前發燒入住東區醫院，在醫護替其穿約束衣時掙扎，疑不慎咬舌流血，搶救後身亡。經4日研訊後，死因裁判官周至偉今（26日）裁定事主在醫護人員為其穿上約束裝備時咬舌，導致出血、阻塞呼吸道，死因為肺炎及缺氧性腦損傷，並裁定事主死於不幸。周官認為院方事後的改善措施切實可行，沒有再給予其他意見。事主母親散庭後表示，對裁決結果「冇嘢講，可以接受」。

事主梁皓（終年33歲）2020年8月26日入東區尤德夫人那打素醫院，同月29日死亡。

周官綜合研訊證供指，事主入院後被診斷患有社區感染肺炎，其後護士擔心多番欲爬牀的事主會受傷，致電家屬獲同意替事主穿上安全背心；而事主父親不清楚醫護在通話中指「着背心」的意思。護士替事主穿上約束背心不果，改使用上肢約束帶，事主反應平靜，直至28日凌晨1時許分突然掙扎，下肢跌落牀欄下方，護士決定再替其穿約束背心，並喚保安協助。事主在掙扎期間突然乏力，搶救時3度心臟停頓，及後離世。

病理學醫生判斷，事主死因為肺炎及缺氧性腦損傷，驗屍發現其肺部發炎、腦水腫、舌頭有血腫、呼吸道暢順，但不排除因血痰已在搶救時抽出。庭上有兩名專家指事主因咬舌致大量出血，阻塞呼吸道以致腦缺氧，而痰流入肺部可令肺炎惡化。另一名專家則認為事主的糖尿病控制不佳，因而導致糖尿酮酸中毒致死，此病若沒及時治療死亡率高達7成；惟專家亦確認使用事主死後的血液進行檢驗並不可靠。

周官認為，雖然糖尿酮酸中毒是致死的其中一個可能性，但沒有足夠的指向性證據證明。觀乎事件經過、臨牀醫療報告及驗屍結果，周官裁定事主於28日凌晨1時15至41分，被穿上約束衣時咬舌而致出血，流入氣管導致缺氧，而肺炎亦不應忽略。

東區醫院事後作出了改善措施，如在「緊急應變級別」下容許家屬陪伴有需要的病人、使用視像探訪協助溝通、確保有不同尺碼的裝備，以及更新使用約束裝備指引等。周官接納院方措施，認為合適且已經實行，則不再給予意見，最後向家屬致以深切慰問。

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