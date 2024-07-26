鄧炳強指防罪CCTV擬增人臉識別　料每年加裝2000至2500部 (11:05)

鄧炳強指旺角鬧市安裝的15組閉路電視至今協助警方偵破13宗盜竊和搶劫案件，預計全港明年內會完成安裝首批2000部閉路電視，之後每年加裝2000至2500部。警務處長蕭澤頤年初亦曾於受訪時稱，不排除日後為防罪閉路電視增設人臉識別技術。

2022年後未曾反對遊行集會

至於有關本港遊行及集會較以往減少，鄧炳強相信，是由於市民有更多渠道向政府表達意見，認為當市民見到政府有反應，就不需要示威，又指當局由2022年至今未曾反對任何遊行和集會活動。

對於警方更改申請遊行集會指引內容，包括申明自由有底線、如有必要維護國家安全，政府可限制和平集會的權利、禁止任何不利於國家安全的遊行和集會。鄧炳強稱，相關內容因應國安法而修改，強調警方審批申請的門檻並無因應國安法改變。

另外，港大法律學院客座教授陳文敏周三在《明報》副刊專欄撰文，稱在《維護國家安全條例》下在囚人士假釋安排改變，認為當懲教署長「自行決定擴大危害國家安全罪行的範圍而引用新的準則，便可能涉及違反追溯效力的原則」。保安局長鄧炳強表示，國家安全屬最優先考慮的前提，懲教署批准假釋並非必然，又說只會在相信干犯國安相關罪行的囚犯在獲釋後不會再犯，或者不會再危害國家安全，才會容許他們有機會提早釋放。被問會否予人「懲多於教」的印象，鄧炳強強調維護及保護國家安全屬最重要。