工會調查指輸入外勞後機場工人收入減 機管局將展開新一輪人力調查 (22:58)

工會今日與機管局及運輸及物流局會面討論調查結果，運輸及物流局早前曾稱，適時會公布第三輪外勞計劃申請詳情。運輸及物流局回覆本報查詢稱，隨着三跑道系統於今年底啟用，機場航班處理量將上升，預計機場所需人手會逐步增加，政府會參考機管局今年稍後進行的新一輪機場人力資源調查結果，外勞計劃的執行情況及持份者意見等，再考慮外勞計劃未來路向。局方又補充，計劃兩輪申請共批出約5800個外勞配額，當中約3200個配額已被使用，約1740名外勞已抵港工作。

機管局則回覆指，與機場同業溝通後，同業已根據建議增加本地員工加班工作時數的彈性，局方早前亦已推行「機場本地前線員工交通費用補貼計劃」，首批交通費用補貼已於6月16日起發放給合資格本地機場員工。機管局強調，疫情後已與業界積極舉辦招聘會，截至今年3月各機場公司共聘請約8700名本地員工，機場人手水平增至約6.3萬人。機管局去年中曾預計，今年底香港航空業人手需求約6.9萬人。

工會於今年5月向252名機場本地工進行問卷調查，結果發現輸勞前，即去年10月或之前有51.6%本地工平均月入逾2.1萬至3萬元，輸勞後僅19.1%於今年2至4月仍有該收入水平。以往僅34.1%本地工月入逾1.5萬至2.1萬元，今年2至4月增至57.1%。

工會稱，機場員工月薪約三分二為底薪加津貼，餘下三分一靠員工加班賺取，調查中有70.4%認為加班時數減致收入減， 25.4%指月均加班收入在輸勞後減少5001元或以上。63.2%認為其崗位或部門人手已恢復或接近疫前水平，輸勞後現時工作量僧多粥少。

現如盼輸入外勞，需確保全職本地工與外勞比例為2：1，工會稱，該比例以全公司員工總數計算，其他工種員工也可計算在內，建議將比例改為10個可輸勞工種獨立計算，以免令營辦商有空間輸入過多外勞。工會又指，少數營辦商現有為本地工提供每日特別津貼以補償外勞影響，盼政府可鼓勵其他公司仿效。