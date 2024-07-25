渠務署指水浸黑點只餘4個　民建聯所指「黑點」與「容易淤塞地點」類似 (18:43)

渠務署表示，署方於1994年建立識別全港「水浸黑點」的方法，按雨水排放系統的排洪能力、水浸紀錄、受水浸影響的面積、對社會或經濟造成的影響（如對農作物和財產造成的損失或對交通造成的擠塞）等因素界定「水浸黑點」。署方稱，至今已消除127個該等水浸黑點，數目大幅減少，現時仍有4個水浸黑點分別位於新田石湖圍、林村谷盆地、漆咸道南（加連威老道和柯士甸路之間）及薄扶林村，其中薄扶林村和漆咸道南兩個水浸黑點現正進行雨水排放系統改善工程，其餘兩個水浸黑點的有關改善工程正在規劃及設計階段。

渠務署指，在「水浸黑點」以外會有地區在暴雨期間出現局部範圍且帶來相當不便的水浸，成因是由於樹葉、泥沙或雜物等隨逕流沖到排水口而導致淤塞。因應去年九月發生的極端暴雨，渠務署在分析所有水浸個案後，已更新「容易淤塞地點」名單，涵蓋全港約220個地點。

渠務署稱，每當預測暴雨來臨時，渠務署會立刻調配人手巡查相關位置，如發現淤塞情況，會即時清理，以減低水浸風險，並在雨後再次巡查這些位置和按需要再清渠，以今年5月的持續暴雨為例，經渠務署聯同各政府部門迅速應對及努力下，所有水浸個案均能於收到通知後一至兩小時內完成處理。渠務署與相關部門將會繼續積極與持份者溝通，並按需要納入「容易淤塞地點」名單，做好部署以減低水浸風險。