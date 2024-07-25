退休總督察涉騙取OT津貼　上司稱被告突放補假揭發事件 (18:18)

被告為葉春榮（56歲）。時任沙田警區分區指揮官馬勝遠在控方主問下作供確認，被告案發時為助理分區指揮官（行政）、是他的屬下。馬指，反修例事件期間，警方部署「踏浪者行動」應對，包括在警署受襲時採取「保衛警署」行動，被告有份參與，主要負責對內行政及返早更，甚少對外工作。

馬供稱，被告通常的工作時數為9個小時36分鐘，他確認加班準則為必須、不能延遲及不能由他人代任，須由馬提早批核。控方引述，被告在同年8月7日晚上10時許至翌晨5時許加班，馬表示「我無指示被告係嗰段時間返工」，他無批准被告加班，他同樣無指示被告於8月8日晚上10時許至翌晨7時加班。馬指，當時沙田警署無啟動保衛行動。

馬另確認，9月6日工作期間不見被告，懷疑他缺勤，繼而展開調查。當日馬收到被告申領加班津貼的表格，雖然他不信納資料正確，但為免被告毁滅證據，他遂在電腦系統上簽署。辯方質疑，馬的證供誇大其詞。馬指出，被告報稱在「保衛警署」行動中途，即8月30日凌晨零時才開始當值「好古怪」，加上發現被告9月6日「失更」，令他懷疑作出虛假陳述。審訊明（26日）續。