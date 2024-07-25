海關截走私貨船檢約值1.4億私煙　拘7名緬甸籍船員　 (18:15)

港口及海域科高級督察林明康稱，海關周二（23日）晚發現一艘與活躍走私香煙集團有關的目標貨船，在南丫島對開海面向交椅洲方向進入本港，發現船隻並未辦理抵港手續，立即部署截查行動，並於昨（24日）凌晨派出兩艘高速截擊艇截停貨船，其間船隻突然改變航向，調頭駛向本港以南水界，關員立即加速追截，至南丫島對開發現目標船隻，立刻上前要求停航，讓關員登船檢查。但貨船隻並未有依指示，一直向南逃走，關員採取強行登船策略，成功控制目標船隻，搜查期間船長未能提供艙單，亦未能交代貨櫃內貨物資料，其後打開其中一個貨櫃搜查，發現有大批未完稅香煙，隨即拘捕包括船長在內共7名緬甸籍船員。

税收罪案調查科高級調查主任林威杰指，貨船上只有3個貨櫃，關員在3個貨櫃內共檢獲3040萬支未完稅香煙，估計市值約1.4億元，應課稅值約1億元。當中1000萬支私煙為「白牌煙」，其餘為傳統私煙。緬甸籍船長及6名緬甸籍船員被捕，年齡介乎24歲至55歲。48歲船長將被落案起訴「輸入未列艙單貨物」罪，明日（26日）上午在東區裁判法院提堂。

林威杰說經過連串針對「白牌煙」執法行動後，「白牌煙」情況已受控。但仍不排除不法份子將印有香港法定健康警告的「白牌煙」偽裝成完稅香煙，以可觀利潤招攬零售商。海關呼籲商戶，切勿售賣來歷不明的香煙，低於正常煙稅銷售的香煙，極可能是未完稅的私煙。海關由本月初至今在全港各區展開代號「迅雷」的執法行動，針對零售私煙活動，已成功偵破43宗私煙案件，並拘捕39男5女，年齡介乎27至78歲。