 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關截走私貨船檢約值1.4億私煙　拘7名緬甸籍船員　 (18:15)

海關破獲一宗重大海路走私香煙案件，在南丫島對開截查一艘走私集團有關的貨船，共檢獲約3000萬支私煙，市值約1.4億元，拘捕7名緬甸籍船員。

港口及海域科高級督察林明康稱，海關周二（23日）晚發現一艘與活躍走私香煙集團有關的目標貨船，在南丫島對開海面向交椅洲方向進入本港，發現船隻並未辦理抵港手續，立即部署截查行動，並於昨（24日）凌晨派出兩艘高速截擊艇截停貨船，其間船隻突然改變航向，調頭駛向本港以南水界，關員立即加速追截，至南丫島對開發現目標船隻，立刻上前要求停航，讓關員登船檢查。但貨船隻並未有依指示，一直向南逃走，關員採取強行登船策略，成功控制目標船隻，搜查期間船長未能提供艙單，亦未能交代貨櫃內貨物資料，其後打開其中一個貨櫃搜查，發現有大批未完稅香煙，隨即拘捕包括船長在內共7名緬甸籍船員。

税收罪案調查科高級調查主任林威杰指，貨船上只有3個貨櫃，關員在3個貨櫃內共檢獲3040萬支未完稅香煙，估計市值約1.4億元，應課稅值約1億元。當中1000萬支私煙為「白牌煙」，其餘為傳統私煙。緬甸籍船長及6名緬甸籍船員被捕，年齡介乎24歲至55歲。48歲船長將被落案起訴「輸入未列艙單貨物」罪，明日（26日）上午在東區裁判法院提堂。

林威杰說經過連串針對「白牌煙」執法行動後，「白牌煙」情況已受控。但仍不排除不法份子將印有香港法定健康警告的「白牌煙」偽裝成完稅香煙，以可觀利潤招攬零售商。海關呼籲商戶，切勿售賣來歷不明的香煙，低於正常煙稅銷售的香煙，極可能是未完稅的私煙。海關由本月初至今在全港各區展開代號「迅雷」的執法行動，針對零售私煙活動，已成功偵破43宗私煙案件，並拘捕39男5女，年齡介乎27至78歲。

相關字詞﹕私煙 編輯推介

上 / 下一篇新聞