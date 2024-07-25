衛生防護中心宣布流感季節結束 (18:11)

衛生防護中心指，據最新監測數據，截至7月20日的一周，衛生防護中心公共衛生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為5.16%，而主要診斷為流感而入住公立醫院的比率則為0.23（每一萬人口計），兩者皆低於基線水平，即季節性流感病毒陽性百分比為9.21%及入院比率為0.25（每一萬人口計），顯示流感季節已完結。

過去四周（上月23日至本月20日）錄得42宗流感樣疾病爆發報告及142宗嚴重流感（包括死亡個案）報告，較前四星期（5月26日至上月22日）的66宗流感樣疾病爆發及183宗嚴重流感報告少。

衛生防護中心表示，本港今年1月中旬踏入冬季流感季節後，季節流感活躍程度持續上升，並在4月下旬至5月下旬升至高峰，及後逐漸回落，認為是次流感季節持續28周，在本港並不常見，而病毒初期主要為甲型（H3）流感，至四月開始則轉為甲型（H1）流感，綜合本地和海外的經驗，中心相信流感季節較長的主因為流行的流感病毒轉變。

衛生防護中心又表示，2023／24年度季節性流感疫苗接種計劃的接種數字錄得新高，多個計劃共接種超過187萬劑季節性流感疫苗，較2022／23年度增加約20%，至於2024／25年度季節性流感疫苗接種將於本年稍後開展，衛生署正積極籌備相關的安排，包括季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」的疫苗選項將會更彈性。幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。

中心亦會繼續透過各項監測指標，監察本地新冠疫情，包括呼吸道樣本檢測陽性比率、污水監測新冠病毒含量、嚴重及死亡個案數字，以及學校或院舍爆發報告等。