5歲女童患地中海貧血　胞弟臍帶血由廣東運送到港 (16:50)

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良表示，個案並非家屬求助，而是團隊在講解不同治療方案時，剛好得悉女童弟弟在內地有臍帶血，故與廣東一方展開溝通，其他血幹細胞移植方案包括骨髓及周邊血幹細胞。他指，血幹細胞移植的首選來源為兄弟姐妹，其次為香港紅十字會輸血服務中心等機構的捐贈者，最後是病人父母，因父母與病人的血幹細胞是一半相合。

卓家良重申，若家屬的臍帶血在世界其他地方，也會盡量將有關臍帶血送往本港，以往亦曾有病童家屬的臍帶血在西方國家，其後運送至香港。

卓家良續說，醫療團隊在4月底起與廣東省臍帶血造血幹細胞庫溝通，其間有不少文件來往，確定臍帶血來自女童弟弟，對方亦用少許樣本重新覆核白血球抗源是否與女童脗合，並在儲存臍帶血前曾測試的幹細胞數目和血源等，把有關資料轉交給醫院，在臍帶血運送至本港後，醫院同樣會檢查和測試質素。他強調，臍帶血庫的質量有國際標準，廣東省臍帶血造血幹細胞庫是內地七大臍帶血庫之一，擁有國內外認證，相信有一定保證。

卓家良表示，血幹細胞移植的「黃金時期」按病况而定，一般建議病人在10歲前完成，而重型地中海貧血屬慢性病，病情較穏定，待有充足準備下才可進行移植，移植前需先做不同檢查，處理其他身體狀况，進入移植階段後，或有需要使用化療藥或放射治療。他補充，自兒童醫院成來以來，每年處理約40至50宗病童血幹細胞移植個案，當中約2至3人屬重型地中海貧血，如血幹細胞移植成功，則可根治病症，病人毋須再定期接受輸血。

香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才表示，移植預備過程包括臍帶血預備，以及讓病人適合接受臍帶血，有關過程需時，團隊認為對該名女童而言，10月是最適合時機，重申原則是為10歲以下病人，即「黃金時期」內進行移植手術。

翻查資料，首例為2018年一名患有重型β地中海貧血的7歲女童，廣東省臍血庫把她妹妹的臍血送往香港瑪麗醫院，以助該名女童進行移植手術。