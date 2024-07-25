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肺癌六旬漢廣華醫院等上房期間亡　醫院職員曾查病人手帶以為事主「瞓緊覺」 (15:52)

患肺積塵及肺癌的六旬漢3年前到廣華醫院覆診，因咳血而需住院觀察，其後在急症室等候上病房期間死亡，死因研訊今（25日）續。庭上播放案發時閉路電視片段，事主被抬牀放置在急症室大堂入口附近，無人於第二及三次「嗌咪」後檢查事主手帶。剖驗遺體的法醫判斷，直接死因為慢性支氣管炎、肺氣腫、矽肺病、嚴重廣泛纖維化，加速死因的因素為過往的肺結核感染，估計事主在被發現時已離世至少2小時，最多5至6小時。

案發當晚當值的工友，前3A級運作助理袁玉卿及外判工友盧德生出庭作供。袁於2021年2月26日晚上10時50分接更，當時沒有聽到尋找事主事主黎若忠（終年63歲）的「嗌咪」聲，但不排除是因為離開急症室範圍而沒有聽到。閉路電視片段顯示，袁曾於翌日凌晨12時25分上前檢查事主手帶，她解釋指當時正尋找另一名病人，發現事主不是自己要找的病人便離去，當時看到事主狀似「瞓緊覺」。

片段顯示，事主約於10時24分被人推離原位，20分鐘後被推回原位。約在當晚10時半上班的盧指，他看見有病人被推出走廊遂上前協助，但他不知道那人是事主。在翌日凌晨2時許，盧亦因尋找病人而檢查事主手帶，但沒有留意他的狀態。盧指，一般而言「行晒一圈」找病人會花5至6分鐘；庭上再播放8月26日晚上11時20分及48分，即護士第二及三次「嗌咪」尋人的片段，發現兩次「嗌咪」後10分鐘均無人檢查事主手帶。

案發時於廣華醫院任職資深護師的李辰飛供指，現已離職的護士陳源笙於27日凌晨5時經過發現事主，因見其神情呆滯遂上前檢查維生指數，而當時已沒有呼吸脈搏。替事主急救的廣華醫院急症室駐院醫生伍慶賢供指，事主當時沒有任何生命跡象、瞳孔對光沒有反應、下顎緊鎖、體溫約33.7度，急救後於5時17分證實死亡。

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