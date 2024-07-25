 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中大調查指躁鬱患者子女情緒問題或社交焦慮機率較高 (15:49)

躁鬱症影響全球1%至4%人口，遺傳風險可高於八成，常見發病年齡為約20歲。中大醫學院調查發現，躁鬱患者子女出現情緒問題或社交焦慮為一般人的5倍，患者子女童年時較易出現行為問題，如太好動或不願活動；到青少年踏入躁鬱發展關鍵期，則容易有社交焦慮，並傾向晚睡晚起。

中大醫學團隊在2016至2021年間，聯同大灣區內10間醫院（4間為香港醫院，廣州、深圳各3間），招募191名父母為躁鬱症患者6至21歲子女，另有202名非躁鬱症患者子女作為對照組。

調查發現患者子女在12歲以下的童年時，出現行為問題的風險為同齡人的2倍；踏入青少年期、即12至21歲時會傾向晚睡晚起，生理時鐘紊亂風險是同齡人的4倍，出現社交焦慮風險為同齡人的7.5倍。特徵亦有性別差異，患者兒子主要表現為焦慮，女兒則為睡眠延遲症狀。

確診躁鬱20年的盧太透過錄影分享經歷，表示當初產後抑鬱出現自毁行為，大概半年後開始出現情緒高漲，曾經48小時不睡覺，覺得自己有過人能力，後來始知為躁鬱症狀。她表示過往有4次入院經歷，慢慢學習與病共存。她認為家人陪同求診重要，能夠向醫生提供對其病情的客觀觀察。

中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國表示，香港一般學童約12時多睡覺，躁鬱患者子女則接近1時，相差大約20分鐘，起床時間則皆為上學的7時或之前。他建議兒童最好睡9至10小時，青少年則8至9小時。他提醒周末補眠會造成「社交時差」惡性循環，建議不要補眠多於2小時。榮續指出現部分症狀或需求醫，包括太遲睡覺和起床，以致早上無法起床上學，或常常焦慮至影響學業和社交。

研究亦發現，患者子女夜間褪黑激素水平顯著降低，估計與他們晚間對光線較敏感，抑制褪黑激素分泌有關，料是他們晚睡晚起的重要原因。對於是否建議自行購買坊間褪黑激素，中大醫學院精神科學系博士畢業生封紅亮表示，能否治療或預防躁鬱需進一步研究，提醒青少年長期服用，有機會壓低自身褪黑激素分泌，造成依賴。

相關字詞﹕編輯推介 中大醫學院 躁鬱症

上 / 下一篇新聞