中大調查指躁鬱患者子女情緒問題或社交焦慮機率較高 (15:49)

中大醫學團隊在2016至2021年間，聯同大灣區內10間醫院（4間為香港醫院，廣州、深圳各3間），招募191名父母為躁鬱症患者6至21歲子女，另有202名非躁鬱症患者子女作為對照組。

調查發現患者子女在12歲以下的童年時，出現行為問題的風險為同齡人的2倍；踏入青少年期、即12至21歲時會傾向晚睡晚起，生理時鐘紊亂風險是同齡人的4倍，出現社交焦慮風險為同齡人的7.5倍。特徵亦有性別差異，患者兒子主要表現為焦慮，女兒則為睡眠延遲症狀。

確診躁鬱20年的盧太透過錄影分享經歷，表示當初產後抑鬱出現自毁行為，大概半年後開始出現情緒高漲，曾經48小時不睡覺，覺得自己有過人能力，後來始知為躁鬱症狀。她表示過往有4次入院經歷，慢慢學習與病共存。她認為家人陪同求診重要，能夠向醫生提供對其病情的客觀觀察。

中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國表示，香港一般學童約12時多睡覺，躁鬱患者子女則接近1時，相差大約20分鐘，起床時間則皆為上學的7時或之前。他建議兒童最好睡9至10小時，青少年則8至9小時。他提醒周末補眠會造成「社交時差」惡性循環，建議不要補眠多於2小時。榮續指出現部分症狀或需求醫，包括太遲睡覺和起床，以致早上無法起床上學，或常常焦慮至影響學業和社交。

研究亦發現，患者子女夜間褪黑激素水平顯著降低，估計與他們晚間對光線較敏感，抑制褪黑激素分泌有關，料是他們晚睡晚起的重要原因。對於是否建議自行購買坊間褪黑激素，中大醫學院精神科學系博士畢業生封紅亮表示，能否治療或預防躁鬱需進一步研究，提醒青少年長期服用，有機會壓低自身褪黑激素分泌，造成依賴。