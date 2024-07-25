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總督察涉反修例期間「呃OT」　同僚稱被告無保衛警署、無出席早會 (14:14)

56歲退休總督察涉於2019年8月七度訛稱處理反修例運動的「踏浪者行動」騙取逾時工作津貼，他否認公職人員行為失當等8罪，今（25日）在沙田裁判法院續審。與被告同在沙田警署工作的女高級督察陸穎（音譯）作供時被問到，被告是否關心初級警員的士氣福祉，陸搖頭表示不同意，她稱被告「無喺Tideriderstation defence有role（在「踏浪者行動」時保衛警署並無角色）」，被告亦沒有出席早會，反而陸近乎每天參與早會。

被告為葉春榮。雜項調查小隊指揮官陸穎今續接受盤問，辯方指2019年8月紀律部隊提高逾時工作時數上限，問沙田警署外何時出現衝突。陸供稱，約同年6月起警署屢被包圍，遭人投擲石頭及汽油彈，6月衝突最恐怖，約8月達至高峰，令同僚感憤怒，而首兩次衝突情况最差和混亂，因為警方沒妥善準備部署，其後上級指揮，同僚在各處站崗保護警署，情况有改善。

當辯方問及「踏浪者行動」內容時，陸表示「我拒絕回答呢個問題」，因為她不知如何回答，她指這關乎警方立場，而她不肯定自己回答「是否in line with police嘅stance（與警方立場一致）」。辯方續指，如果行動合法理應可告知大家行動目的，陸穎回應稱同意行動合法，目的是維持法紀，保持香港穩定，回復平靜秩序。

辯方追問「踏浪者行動」實際工作，陸表示「時間太耐唔記得」，涉及的一份文件已是五年前，她同意當時經歷警隊生涯裡最混亂的其中一個時刻。辯方質疑，陸卻忘記在這段特別日子的行動要點。曾經接受手術的陸回應指，「因為呢5年之中我經歷生死」 ，望辯方見諒她記憶欠佳，其間一度拭淚，但陸重申記得在其他場合與被告對話。

陸認為被告並不關心同僚的士氣福祉，指他在「踏浪者行動」沒負責保衛警署，也沒出席早會。陸明言列席早會並非她常規職務，但均有參與，她投訴「如果你咁concern（關注）……可以唔畀我咁辛苦」，又指早會被上級問到其他人身在何方，「我唔識答defendant（被告）喺邊」。

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