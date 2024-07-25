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涉於將軍澳單位製「太空油」煙彈　3人被捕 (13:28)

有人利用將軍澳住宅單位將粉狀「依托咪酯」製成俗稱「太空油」的電子煙彈。警方拘捕三人，他們報稱無業，當中涉及一對情侶。警方將調查毒品來源。

將軍澳警區特別職務隊主管督察區啟倫表示，警方前日在康城路一帶展開反毒品行動，截查兩名分別29歲及24歲的男子，並在其中一名男子搜出100粒含有懷疑「依托咪酯」、俗稱「太空油」的電子煙彈。警員將男子帶到其住所作進一步搜查，再於單位內搜獲215克懷疑粉狀「依托咪酯」、687粒懷疑含有「依托咪酯」的電子煙彈及懷疑用作將粉狀「依托咪酯」製成電子煙彈的材料及工具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅及大量電子煙彈殼，警員相信被捕人利用該單位製造「太空油」電子煙彈。

兩人涉「管有第一部毒藥」罪被捕，其後警員經調查再拘捕29歲本地女子，她屬涉案單位租客。調查顯示，兩名29歲男女為同居情侶，而29歲男子與24歲男子屬朋友關係，被捕三人相信是受到金錢誘因而利用住宅單位製成「太空油」煙彈圖利，上址運作約1個月。

警方表示，「依托咪酯」是靜脈麻醉藥物，通常用於手術過程誘導和維持麻醉狀態 ，以及其他需要鎮靜的醫療程序，於中樞神經系統產生鎮靜和催眠效果，必須由醫護人員在受控的醫療環境中透過靜脈注射給予患者。警方表示，濫用「依托咪酯」會產生頭暈、站立不暈等情况，嚴重會影響情緒及思維、甚至令呼吸暫停。

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