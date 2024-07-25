建造業總工會接逾500名工友求助指被拖糧　促勞工處成立工作小組處理 (13:34)

總工會表示，建造業界拖糧不時發生，很大程度是由於業主、總承建商未有在工程完成後，即時向分判商支付工程費用，以致「一層拖一層」，加上目前建築工程不足，部分招標項目屢次出現「價低者得」，不單有損工程質量，也會拖慢本港基建項目的整體進度。而「多層分判」亦容易在工程進入完工收尾階段時，分判商為逃避支付工人薪金而倒閉，有機會導致工程「爛尾」。

總工會續指，經濟周期調整，私人市場萎縮，如老牌建築商馮祥記清盤，加上銀行亦收緊貸款，供應商亦要求貨到才付款，易令資金周轉出現問題，進而導致大批員工及轄下多個分判商和工人被拖糧，涉款1.5億元；而接連發生多宗欠薪事件，涉及本地和外資建築公司的不同工種，金額由數十萬至過千萬元不等。

總工會認為，欠薪問題政府部門責無旁貸，促請當局要求從源頭打擊，包括由勞工處成立工作小組處理，期望立法會盡快通過《建造業付款保障條例草案》，改善合約付款的條款及規範合約各方的現金流，以及發展局繼續加強執行力度，以防「價低者得」及不合理中標等情况。

總工會又提到，將軍澳日出康城12期地盤近日亦欠糧，有工人向總承建商爭取，透過「大判代償」向分包商的僱員發還薪金，總工會介入調解，總承建商與工友最終達成共識，代替分判商償還欠薪。