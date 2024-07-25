何永賢料樂建居用地流標受息口影響　會再研判計劃不能太偏離原意 (10:47)

首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目昨日流標，項目位於柴灣祥民道未平整用地，原可建700個單位。對於有意見認為，招標條款如單位六五折、回購安排、限制單位大小等影響發展商投標意願，房屋局長何永賢今早（25日）說，會收集不同意見並做好研究及策略部署，小心地推行項目，強調要保留計劃的一些特質及元素，不能太偏離原意，亦會保持私人參與興建資助房屋的方向。她又表示，今次流標對未來數年整體資助房屋供應量影響不大。
何永賢於港台《千禧年代》表示，不少評論認為私人參建居屋有價值，認為項目設計及條款問題，加上整體環球經濟情况，令私人發展商偏審慎。她亦說，整體環球經濟相當受利息走勢影響，目前息口尚未回落，令項目風險較發展商當初估算更高，加上樂建居項目比起一般賣地項目設更多條款，理解發展商有更多考慮。
她又說，陸續收到各方對項目意見，當局會細心研究，因時制宜，研判各項因素後再適時推行項目。被問到今年內是否會再推出招標，何永賢稱不會定下一個時間，指經濟環境走向複雜多變，而變化不時出現，當局要保持警覺性，做好策略部署並小心推行項目。她亦指出，房署是興建資助房屋的「火車頭」，樂建居並非大型項目，故未來數年每年平均居屋供應可保持於約7000個單位。
至於日後再招標時會否先推出今次流標的柴灣祥民道未平整用地，何永賢表示，項目規模及地點是研究部署的一部分，當局會再檢視政府手上是否有更具吸引力的地塊，研究是否可調撥資源。