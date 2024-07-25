何永賢料樂建居用地流標受息口影響　會再研判計劃不能太偏離原意 (10:47)

何永賢於港台《千禧年代》表示，不少評論認為私人參建居屋有價值，認為項目設計及條款問題，加上整體環球經濟情况，令私人發展商偏審慎。她亦說，整體環球經濟相當受利息走勢影響，目前息口尚未回落，令項目風險較發展商當初估算更高，加上樂建居項目比起一般賣地項目設更多條款，理解發展商有更多考慮。

她又說，陸續收到各方對項目意見，當局會細心研究，因時制宜，研判各項因素後再適時推行項目。被問到今年內是否會再推出招標，何永賢稱不會定下一個時間，指經濟環境走向複雜多變，而變化不時出現，當局要保持警覺性，做好策略部署並小心推行項目。她亦指出，房署是興建資助房屋的「火車頭」，樂建居並非大型項目，故未來數年每年平均居屋供應可保持於約7000個單位。

至於日後再招標時會否先推出今次流標的柴灣祥民道未平整用地，何永賢表示，項目規模及地點是研究部署的一部分，當局會再檢視政府手上是否有更具吸引力的地塊，研究是否可調撥資源。