黎智英案｜黎智英三項控罪表證成將出庭自辯　案件押後至11月續審 (10:44)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（25日）在高院踏入第92日審訊，辯方早前申請本案表證不成立，昨陳辭指串謀罪須包含非法元素，證據只顯示被告之間有合法協議，國安法實施後協議失效，眾人亦無建立新協議進行違法行為，控方則認為案中證據充分和直接，黎和《蘋果》立法後立場無變。3名法官考慮後裁定黎智英於本案面對的3罪均表證成立。
辯方表示，黎智英將會出庭自辯，另會傳召一名為通訊軟件Signal的專家證人作供。法官杜麗冰表示由於另一法官李運騰的私人事務，案件未能在8月29日前續審，加上杜官於9月需處理一宗為期3周的謀殺案件，以及遷就其他案件檔期，預計最早續審日子為11月。法官待控辯雙方商討日子後，最終押後案件至11月20日續審。辯方預計黎智英的主問需時約5天，法官李運騰稱鑑於涉案刊物的數量，預計需雙倍時間盤問。
辯方主張被告之間在國安法前與不同機構合作、發布某些刊物，當時協議仍然合法，就黎的意圖，控方只能舉證至此階段，但國安法生效使協議失效。控方認為被告之間的協議本身非法，協議自動失效的情況不適用於本案，法庭應一併考慮黎智英在國安法前的行為，以全面理解本案。辯方另稱媒體有不同的立場，擔當第四權的角色，新聞自由受《基本法》和憲法保障。控方回應言論和新聞自由非絕對。
黎智英（76歲）否認兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，本案去年12月18日開審，控方傳召從犯證人張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒和陳梓華，以及非本案被告周達權共6名主要證人作供。控方另傳召國安處警長和讀出社交媒體專家的書面供辭，並播放黎智英的訪問和節目片段，上月完成90天舉證。