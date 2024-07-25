黎智英案｜黎智英三項控罪表證成將出庭自辯　案件押後至11月續審 (10:44)

辯方表示，黎智英將會出庭自辯，另會傳召一名為通訊軟件Signal的專家證人作供。法官杜麗冰表示由於另一法官李運騰的私人事務，案件未能在8月29日前續審，加上杜官於9月需處理一宗為期3周的謀殺案件，以及遷就其他案件檔期，預計最早續審日子為11月。法官待控辯雙方商討日子後，最終押後案件至11月20日續審。辯方預計黎智英的主問需時約5天，法官李運騰稱鑑於涉案刊物的數量，預計需雙倍時間盤問。

辯方主張被告之間在國安法前與不同機構合作、發布某些刊物，當時協議仍然合法，就黎的意圖，控方只能舉證至此階段，但國安法生效使協議失效。控方認為被告之間的協議本身非法，協議自動失效的情況不適用於本案，法庭應一併考慮黎智英在國安法前的行為，以全面理解本案。辯方另稱媒體有不同的立場，擔當第四權的角色，新聞自由受《基本法》和憲法保障。控方回應言論和新聞自由非絕對。

黎智英（76歲）否認兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，本案去年12月18日開審，控方傳召從犯證人張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒和陳梓華，以及非本案被告周達權共6名主要證人作供。控方另傳召國安處警長和讀出社交媒體專家的書面供辭，並播放黎智英的訪問和節目片段，上月完成90天舉證。