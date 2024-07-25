明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜黎智英三項控罪表證成將出庭自辯　案件押後至11月續審 (10:44)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（25日）在高院踏入第92日審訊，辯方早前申請本案表證不成立，昨陳辭指串謀罪須包含非法元素，證據只顯示被告之間有合法協議，國安法實施後協議失效，眾人亦無建立新協議進行違法行為，控方則認為案中證據充分和直接，黎和《蘋果》立法後立場無變。3名法官考慮後裁定黎智英於本案面對的3罪均表證成立。

辯方表示，黎智英將會出庭自辯，另會傳召一名為通訊軟件Signal的專家證人作供。法官杜麗冰表示由於另一法官李運騰的私人事務，案件未能在8月29日前續審，加上杜官於9月需處理一宗為期3周的謀殺案件，以及遷就其他案件檔期，預計最早續審日子為11月。法官待控辯雙方商討日子後，最終押後案件至11月20日續審。辯方預計黎智英的主問需時約5天，法官李運騰稱鑑於涉案刊物的數量，預計需雙倍時間盤問。

辯方主張被告之間在國安法前與不同機構合作、發布某些刊物，當時協議仍然合法，就黎的意圖，控方只能舉證至此階段，但國安法生效使協議失效。控方認為被告之間的協議本身非法，協議自動失效的情況不適用於本案，法庭應一併考慮黎智英在國安法前的行為，以全面理解本案。辯方另稱媒體有不同的立場，擔當第四權的角色，新聞自由受《基本法》和憲法保障。控方回應言論和新聞自由非絕對。

黎智英（76歲）否認兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，本案去年12月18日開審，控方傳召從犯證人張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒和陳梓華，以及非本案被告周達權共6名主要證人作供。控方另傳召國安處警長和讀出社交媒體專家的書面供辭，並播放黎智英的訪問和節目片段，上月完成90天舉證。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蘋果日報 港區國安法 黎智英案

上 / 下一篇新聞