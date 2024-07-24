環團批南大嶼生態走廊忽視海豚棲息環境 規劃界：政府應平衡生態及經濟因素 (23:33)

香港規劃師學會前會長兼大嶼山發展諮詢委員會委員李建華表示，發展大嶼山作生態旅遊是個很好的機會，以教導遊客的保育或生態方面的知識，例如水牛有互利共生的作用。因此政府在發展的同時，必需尊重當區的生態文化，與持份者作充份溝通，思考解決辦法，例如限制渡輪航線及航班次數，以提供高質素的生態旅遊。

李形容，政府若在概念上只著重經濟發展，只會令計劃「無得傾」；惟他補充，計劃內容均是初期概念，市民應聚焦其方向是否可行，再於諮詢期提出意見，令政府可以考慮相關因素而作出調整。

香港海豚保育學會副會長麥希汶稱，目前在香港棲息的中華白海豚只剩34條，而署方在長沙擬興建碼頭的地點完全與海豚的棲息地重疊。她續稱，碼頭施工時的挖掘工程會製造污染，營運時船隻航行亦有機會撞死海豚，因此整個項目必然對海豚構成威脅。嶼南水牛學會創辦人、有「牛媽」之稱的梁韶華亦批評署方未有提到如何保育大嶼山的水牛，完全忽視牠們的保育價值，「如果呢個計劃無佢哋（水牛）份，呢個直程唔係計劃，係破壞」。

大嶼山居民賴小姐稱，很多旅客是喜歡大嶼山的自然生態，「愈荒蕪、愈原始，愈接近大自然」才能吸引他們，認為根本不需要「打卡位」。守護大嶼聯盟召集人謝世傑亦表示，很多市民欣賞大嶼山是因為「要山有山，要海有海」，「就唔係去樂園，去樂園唔需要嚟香港玩」。

署方目前在建議中提到，冀將長沙打造成「康樂樞紐」，包括興建訪客中心、沙灘營地等，本土研究社成員陳劍青表示，當初政府花費龐大資源興建啟徳郵輪碼頭，都是希望將其打造成「亞洲郵輪樞紐」，現時情況未如預期，故質疑建議會否同樣跟署方估計有落差。