無業男子涉冒警強姦搶劫今提堂 同案尚有兩男一女涉襲擊賣淫 (22:44)

首被告梁晉健（33歲，報稱無業），被控三項控罪，指他於今年7月22日在尖沙嘴金巴利道君怡酒店一房間內冒充警務人員，並在同日同地強姦一名女子X，以及搶刼劫走X的現金4000元。

第二和第三被告余國雄（45歲）及宋俊緯（31歲），分別為45歲和31歲，同被控一項控罪，指他們於今年7月22日在尖沙嘴金巴利道近天文台道的一架的士襲擊首被告梁晉健，並對其造成身體傷害。

第四被告為姓李的女子（25歲，為雙程證來港人士），被控一項於今年7月22日，違反其逗留條件，即只准以訪客身份留港，在上述酒店參與賣淫業務。

第二、第三被告分別獲准以1000元現金保釋，第一及第四被告不准保釋，須還押監房看管，並於8月1日再到庭申請保釋覆核。