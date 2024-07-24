無業男子涉冒警強姦搶劫今提堂 同案尚有兩男一女涉襲擊賣淫 (22:44)

一名無業男子涉於本周一（22日）在尖沙嘴一酒店房間內冒充警員，強姦一名女子並劫去4000元，同日他又在酒店附近的一輛的士上遭兩男子襲擊，三男其後被捕；警方亦在該酒店房間內拘捕一名違反逗留條件的內地賣淫女子。案件今（24日）在九龍城裁判法院提堂，無業男被控各一項冒充公職人員、強姦及搶劫罪名，另兩男及一女則分別被控一項襲擊致造成身體傷害和違反逼留條件罪，4人暫毋須答辯，案件押後9月3日再訊。
首被告梁晉健（33歲，報稱無業），被控三項控罪，指他於今年7月22日在尖沙嘴金巴利道君怡酒店一房間內冒充警務人員，並在同日同地強姦一名女子X，以及搶刼劫走X的現金4000元。
第二和第三被告余國雄（45歲）及宋俊緯（31歲），分別為45歲和31歲，同被控一項控罪，指他們於今年7月22日在尖沙嘴金巴利道近天文台道的一架的士襲擊首被告梁晉健，並對其造成身體傷害。
第四被告為姓李的女子（25歲，為雙程證來港人士），被控一項於今年7月22日，違反其逗留條件，即只准以訪客身份留港，在上述酒店參與賣淫業務。
第二、第三被告分別獲准以1000元現金保釋，第一及第四被告不准保釋，須還押監房看管，並於8月1日再到庭申請保釋覆核。
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