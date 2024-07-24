退休警否認反修例示威期間「呃OT」　處理申報警員稱獲指示「claim足150小時」 (18:29)

被告葉春榮報稱退休人士，他被控1項公職人員行為失當罪，以及7項代理人使用虛假文件欺騙主事人的交替控罪。

案發時在沙田警署總務室處理文書的警員葉志雄作供指，他的職責包括為被告輸入逾時工作記錄申請，被告會交低寫有時間和原因的告示貼予葉，並口頭指示他依此記錄，若被告沒提供告示貼，葉則會寫下資料在白紙上。之後葉翻查流水簿及按照被告指示在電腦填寫申請表。

庭上引述，葉填寫涉案七次記錄為2019年8月7至23日間，其中五次時段為7.5小時至12小時50分鐘不等，餘下兩次分別為24小時及26小時59分鐘，主要是在晚上。葉供稱，被告曾問他申請津貼成功與否，葉指有通知被告，後來改稱不記得。葉在盤問下稱其他人亦可登入系統，不能確認資料有否被更改。

有份處理申報的雜項調查小隊警員黎曉進供稱，警員申領逾時工作津貼的總時數最多150小時，黎就涉及踏浪者行動的「random（隨機）」揀選時段來申報，旨在「容易啲計數」。黎憶述小隊主管和被告均講過「有幾多就claim幾多」。黎另確認，被告當時申領上限為90,099元，其時薪是600.66元。審訊明（24日）續。