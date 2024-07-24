明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

工展會購物節8月亞博舉行設250個攤位　冀六萬人次入場 (17:14)

廠商會「第4屆工展會購物節」於8月2日至5日在亞洲國際博覽館舉行，場館分為「Chill飲 Chill食區」、「休閒食品區」等6大主題展區，逾250個室內攤位售賣各國食品、酒類飲品等。廠商會副會長兼展覽公司主席施榮恆表示，預計入場人次約6萬，冀當中10%至15%客源為內地旅客，成交額為約6000萬，與去年相若，希望今年吸引更多國內旅客。

會長盧金榮表示，去年工展會首度擺設酒類飲品攤位，市民反應非常好，故今年新增「Chill飲 Chill食區」，展區將於酒吧主題佈置，並與香港調酒專業協會合作，以雞尾酒為主題，為入場人士提供各種特色雞尾酒、紅酒、白酒、啤酒、蜂蜜酒等，每日會派發30杯雞尾酒入場人士品嚐，亦邀請冠軍級調酒師於場內分享及獻技。

盧金榮又指，市民及遊客追求「性價比」，相信工展會「價廉物美」的口碑符合潮流。他亦說，在內地免稅額放寬及開放更多自由行城市後，會有更多旅客參觀展覽，廠商會亦將與旅行社合作，組織來自珠三角地區，包括澳門的旅客入場參觀。

廠商會又獲機場贊助機票抽獎，入場旅客有機會贏得北京、上海和杭州的來回機票；以及與旅發局等機構合作，向旅客派發免費入場券。

施榮恆表示，大會將提供免費接駁巴士，於展會期間來往荃灣、屯門及天水圍到亞博，並贊助市民免費乘搭東涌特快巴士線X1，市民亦可以特惠價60元乘搭機場快線。對於去年有商戶提出亞博偏遠導致銷情較差，施榮恆稱有提供不少接駁巴士及交通優惠，訪港旅客的交通安排亦有改善，故不太擔心有類似狀况。

相關字詞﹕編輯推介 廠商會

上 / 下一篇新聞