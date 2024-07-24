工展會購物節8月亞博舉行設250個攤位　冀六萬人次入場 (17:14)

會長盧金榮表示，去年工展會首度擺設酒類飲品攤位，市民反應非常好，故今年新增「Chill飲 Chill食區」，展區將於酒吧主題佈置，並與香港調酒專業協會合作，以雞尾酒為主題，為入場人士提供各種特色雞尾酒、紅酒、白酒、啤酒、蜂蜜酒等，每日會派發30杯雞尾酒入場人士品嚐，亦邀請冠軍級調酒師於場內分享及獻技。

盧金榮又指，市民及遊客追求「性價比」，相信工展會「價廉物美」的口碑符合潮流。他亦說，在內地免稅額放寬及開放更多自由行城市後，會有更多旅客參觀展覽，廠商會亦將與旅行社合作，組織來自珠三角地區，包括澳門的旅客入場參觀。

廠商會又獲機場贊助機票抽獎，入場旅客有機會贏得北京、上海和杭州的來回機票；以及與旅發局等機構合作，向旅客派發免費入場券。

施榮恆表示，大會將提供免費接駁巴士，於展會期間來往荃灣、屯門及天水圍到亞博，並贊助市民免費乘搭東涌特快巴士線X1，市民亦可以特惠價60元乘搭機場快線。對於去年有商戶提出亞博偏遠導致銷情較差，施榮恆稱有提供不少接駁巴士及交通優惠，訪港旅客的交通安排亦有改善，故不太擔心有類似狀况。