警截私家車檢武器　揭男司機停牌藥駕及女乘客藏毒 (16:26)

葵青警區刑事總督察宋程慧稱，警方經調查相信車輛為黑幫流動武器庫，作為組織及策劃襲擊行動，今次成功拘捕活躍三合會成員，阻截一場黑幫械鬥。

新界南交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏嘉豪表示，警隊一直廣泛使用自動車牌識別系統，類似系統已使用逾廿年，2022年亦引入新一代系統，新界南總區交通部大部份警車均裝設相關系統，廿四小時全天候在區內巡邏及執法。執法行動期間，警車前後的掃瞄系統會對駛經車輛進行掃瞄及識別，系統能識別有問題的車輛，包括未獲發牌車輛、登記車主被取消駕駛資格，登記車主有未執行的法庭拘捕令，或是已報失的車輛。

魏指，自動車牌識別系統成效顯著，在新界南區過去三個月已掃瞄逾11萬車輛，拘捕72名違例司機，包括駕駛未獲發牌車輛，無牌駕駛，停牌期間駕駛，亦發現有刑事罪行，包括藏毒及販毒，以及今次的藥後駕駛及管有攻擊性武器。