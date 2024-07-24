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警截私家車檢武器　揭男司機停牌藥駕及女乘客藏毒 (16:26)

昨日（23日）上午8時45分，新界南總區交通部執行及管制組在青衣青葵公路巡邏期間，透過車牌識別系統偵測到一輛私家車行車證過期，警員隨即上前截停調查，當時私家車由男司機駕駛及載有一女乘客，警員在車尾箱檢獲9把牛肉刀、10件黑色外套及7對防滑手套，同時在車內兩張屬於他人的銀行卡，再於女乘客身上搜出少量K仔及可卡因，並揭發男司機正在停牌，亦未能通過藥駕測試。警方以藏有攻擊性武器、盜竊、停牌期間駕駛、藥駕、藏有危險藥物等罪名拘捕同為38歲的兩人，兩人屬情侶關係，正被扣查。案件交由葵青警區反三合會行動組跟進調查。

葵青警區刑事總督察宋程慧稱，警方經調查相信車輛為黑幫流動武器庫，作為組織及策劃襲擊行動，今次成功拘捕活躍三合會成員，阻截一場黑幫械鬥。

新界南交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏嘉豪表示，警隊一直廣泛使用自動車牌識別系統，類似系統已使用逾廿年，2022年亦引入新一代系統，新界南總區交通部大部份警車均裝設相關系統，廿四小時全天候在區內巡邏及執法。執法行動期間，警車前後的掃瞄系統會對駛經車輛進行掃瞄及識別，系統能識別有問題的車輛，包括未獲發牌車輛、登記車主被取消駕駛資格，登記車主有未執行的法庭拘捕令，或是已報失的車輛。

魏指，自動車牌識別系統成效顯著，在新界南區過去三個月已掃瞄逾11萬車輛，拘捕72名違例司機，包括駕駛未獲發牌車輛，無牌駕駛，停牌期間駕駛，亦發現有刑事罪行，包括藏毒及販毒，以及今次的藥後駕駛及管有攻擊性武器。

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