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肺癌六旬漢於廣華醫院急症室等上病房亡　當值護士指三度「嗌咪」尋人不果 (15:47)

患肺積塵及肺癌的六旬漢3年前到廣華醫院覆診時，因出現咳血問題而需住院觀察，後在急症室等候上病房期間死亡，死因庭今（24日）展開研訊。事主太太供稱，丈夫在醫院等候數小時仍未能上病房，凌晨卻突然收到院方電話指丈夫情况危殆。當值護士指，當晚共三度「嗌咪」尋找事主不果，而當日病房爆滿，在病房外、抬牀上等候上病房的人甚多，「有窿嘅地方我哋都會擺（病人）」。死因裁判官林希維關注，醫護在此情况難尋病人。

事主黎若忠（終年63歲）2021年2月26日下午入廣華醫院，翌日清晨死亡。研訊在死因裁判官林希維席前處理，事主太太及子女3人到庭聆訊，有利害關係方為醫管局。

庭上讀出事主病歷，黎至2011年起被診斷出患有肺積塵及栓塞，需定期到廣華醫院覆診及服藥，2019年起須使用氧氣機協助呼吸，2021年1月確診肺癌，同月跌倒受傷後一度住院。事主太太劉小平供稱，黎若忠生前為地盤工人，因病退休10年，二人育有2子1女。劉指，黎跌傷出院後大部分時間臥牀，其後於2月26日覆診前一兩天咳出帶有鮮紅色血的痰。

劉憶述，當天由肺積塵協會義工李長蘭陪伴丈夫覆診，她約於下午2時許收到李的來電，指丈夫需要住院。劉指，黎被分流為第三級「緊急」病人，躺在抬牀上等待上病房；急症室醫生約於4時半接見黎後，再喚他們等待。其後，劉兩度詢問護士什麼時候才能上房，護士均指「好多人你等下啦」，直至晚上8時，黎著劉先回家。劉回家後再致電丈夫，第一次成功接通，但丈夫沒有回應、背景有護士說話的聲音，而第二次則無人接聽。

翌日凌晨，劉收到院方來電稱丈夫情况危殆，正進行急救，她隨即與兩名兒子趕到醫院，但當時丈夫已離世。劉質問為何院方沒有及早通知，對方指曾致電事主及她，均無人接聽。

廣華醫院護士范敏賢作供稱，事發當日晚上11時50分接更時，她得知同事找不到黎，便再「嗌咪」喚黎前來病房，並著工友幫忙尋人，惟仍不見黎的蹤影，她遂把病人排板放在消失（disappear）一欄，繼續其他工作。根據排板紀錄，護士曾在6時許檢查黎的生命表徵，後於10時半及11時20分「嗌咪」尋人，范接更時醫生已簽署結案處理（closed file）。

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