視覺特效公司進駐科學園　稱政府保證不受地緣政治影響 (15:00)

數字王國表示，研發中心將吸引全球人才加盟，並與學術機構等合作，進一步研發AI虛擬人、視覺特效、人工智能影片製作等技術，冀能夠提出5個香港專利申請案，並希望推動香港成為國際人工智能及AI虛擬人技術的研發中心。集團指，未來欲將創新科技應用於本地娛樂產業，為市民打造更多國際性娛樂體驗，也吸引更多旅客。集團亦計劃將AI虛擬人技術延伸至銀行業、教育業、長者服務業及旅遊業。

謝安說，香港作為國際金融中心和全球貿易樞紐，有中西文化交匯的優勢，希望強化香港「東方荷里活」的地位。他續說，現時AI已累積足夠數據，可開始應用，而數字王國儲備30年的數位資產和版權，團隊決定將這些資產帶來香港，在科學園進行機器學習和深度學習。

被問到選址香港前，是曾否考慮落戶其他地方，謝安稱很多人想為數字王國提供發展機會，如馬來西亞，中東也非常積極，「當時遇到比較多機會，最快最積極的是來自於新加坡，是事實。」香港則令他感覺「不會天天等著要請你過來」。他說，最後選擇來港是因為感到科技園和孫東「真的是做事情」，亦向他表示不受地緣政治影響，真正謀求公司發展，所以受打動。謝安亦指，香港不像其他地方令人覺得自己是外國人，反而有家的感覺，亦欣賞官員態度謙虛不官僚。

創新科技及工業局長孫東表示，科技園與數字王國的合作，標示著數碼娛樂的重要里程碑，相信能為本地電影業注入新動力。他指AI改變生活，香港已經準備好支持AI產業，政府亦推出支援政策，例如香港人工智能超算中心即將在今年投入服務，政府亦已吸引超過100間科技企業來港或擴展業務。