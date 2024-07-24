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男學生回港被捕認參與「和你Sing」非法集結　還押候判 (14:46)

2020年6月有網民在觀塘APM商場發起「和你Sing」示威活動，警方到商場拘捕集結人群。事隔4年，再多一名20歲男學生被控參與非法集結罪。案件今日（24日）於觀塘裁判法院再訊，被告承認控罪，案情顯示當晚他在廣場內展示寫有「香港獨立」的旗幟。裁判官王證瑜押後案件至8月12日判刑，下令為被告索取更生中心、勞教中心及教導所報告，被告還押候判。

被告李君濓（20歲，報稱學生）。案情顯示，有人因應《港區國安法》於2020年6月30日晚上11時起生效，同日在觀塘APM商場發起「和你Sing」示威活動，警方調派便衣警員到場觀察。晚上6時，逾100名示威者在商場中庭及1至2樓間聚集，他們叫喊政治口號、揮舞旗幟及呼籲公眾參與翌日遊行活動。

約10分鐘後，警方進入廣場內警告示威者正參與非法集結，要求他們離開，但遭無視，其間有便衣警員目睹被告身處現場，展示一幅寫有「香港獨立」的藍色旗，同案被告蔣焯生、黃楚婷及張仲綸在他附近叫口號及揮舞其他旗幟。便衣警員現身拘捕4人，被告在警誡下保持緘默。同年12月，被告拒絕警方的保釋，至今年7月15日被告返港後重新被捕。

翻查資料，蔣、黃及張先後承認非法集結，同被判囚8周。

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