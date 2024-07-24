黎智英案︳辯方中段陳辭要求裁定表證不成立　稱未證黎智英國安法後仍求外國制裁 (14:44)

控方上月舉證完畢，法庭押後至今天讓辯方中段陳辭，申請裁定案件表證不成立。對於控方形容《蘋果》為黎智英的政治平台，辯方形容說法「奇怪」，指《蘋果》是一份報紙，報紙有不同光譜，所有作供的高層均同意傳媒是第四權，發揮監察政府和告知公眾的角色。辯方指他們不是主張新聞自由是「絕招」（trump card），它受《基本法》保障，法庭應緊記傳媒角色。

辯方續指，串謀罪大多依賴非直接證據，控方需證明被告有協議有違法行為或透過非法手段達致合法目的，認為兩個情况均不適用於本案。辯方主張構成串謀需有非法元素，否則只是純粹的協議，黎的確有協定與不同機構合作、發布某些刊物，但隨之而生效的國安法使這些協議變得不可履行（frustrated）。

法官李運騰表示不太理解辯方的觀點，質疑某人原先希望取得的目的不再適用，才會使一項協議作廢，惟即使國安法生效仍可尋求外國制裁。辯方引述控方認為案發前黎已有協議，在國安法生效後無退出，而辯方的立場是國安法後被告不再同意該協議，協議基礎已改變；即使有繼續主張違法行為，應視為新的協議，但黎無達成新協議要繼續違法行為。