旭龢道單位冒煙妻死夫昏迷　警列謀殺、企圖自殺及縱火 (17:14)

據現場消息，兩男女事主分別被發現倒臥在客廳及廁所，單位內留有遺書。

中區警區助理指揮官(刑事) 警司謝子坤表示，中午12時58分接報指上址起火，事件中66歲男傷者及57歲女死者為夫婦關係。調查顯示，當時單位內大門有三把鎖反鎖，女死者當時近飯廳大門位置，面部朝天，全身熏黑。男傷者於廁所尋獲，初步沒有助燃劑。警方指兩人關係欠佳，近年處理離婚，並已分房睡覺，亦因家產問題有糾紛。男傷者沒有精神病患紀錄，女死者曾就精神問題求醫。涉案夫婦與其子同住，男傷者留下遺書，指與太太關係有問題，稱要報復女死者。警方指，上址嚴重焚毁及混亂，不確定曾否有打鬥痕跡。

消防處署理助理消防區長賀頴琪表示，消防接報兩分鐘後到場，出動57名消防及救護人員，調派9架消防車及5架救護車，火勢於下午1時15分救熄，火場位於客廳位置，單位面積約18米乘15米。行動中，共30名住客疏散。消防於單位救出一對男女，兩名消防於救援後感不適，已安排送院。消防指，起火原因有可疑，由於單位濃煙密佈，增加救援難度。消防處高級救護主任袁仲豪指，兩人嚴重受傷，女傷者被救出時沒有呼吸，身體大部分面積有三級燒傷；男傷者手及面有二級燒傷，同沒有呼吸。兩人昏迷送院。女傷者送院後不治，男傷者在深切治療部留醫。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012