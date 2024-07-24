「C15+」提《施政報告》建議　林素蔚倡覓地建「香港影城」 (14:24)

「C15+」議員各自就《施政報告》提出建議，同為「A4聯盟」成員的楊永杰、張欣宇、梁文廣及林素蔚則共同就文體旅遊、土地房屋、醫療健康等七大範疇，提出共52項建議。林素蔚表示，香港現時缺乏文化自信，指出80年代開始不少歌影明星受內地及海外追捧，如內地及歐美地區仍然會提及李小龍的功夫文化，每年4月1日亦有大量粉絲紀念張國榮。她提議建立香港影城，亦可設觀光車，在車上重現「那些年的電影場景」，例如「古惑仔」等。

梁文廣則建議將油麻地警署、附近的油麻地果欄及廟街打造成「影視文化歷史街區」，加入青年文創、警察等元素。他表示，「朝8晚6」都有遊客在舊油麻地警署外打卡，認為應善用舊警署活化該區。他亦提議讓擁有未補地價的居屋、年滿60歲的長者，試行在未補地價的情况下，於第二市場出售其原有單位後，可獲「白居二」資格，以促進資助出售房屋流轉；亦建議將出租公屋及出售資助房屋及的比例，由7：3改至5：5。

「C15+」成員、選委界議員黃錦輝就圍繞4範疇，即制訂「人工智能＋」政策、制訂「先行先試」促進政策、促進知識產權交易，及設立「創科人才發展督導委員會」提出共87項建議，包括建議制訂《香港「人工智能＋」策略》、增加採用「沙盒」的促進政策，亦應跨部門發展創科項目。

另一成員選委界議員尚海龍則建議加強下游的創科投資，並設立人工智能高等研究院，定位為全球大模型的評測中心，不論是國內或海外的大模型均可在此接受道德倫理及科技的檢測。