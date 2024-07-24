機場上半年客運量逾2500萬人次較去年同期增五成　仍低於疫前水平 (14:51)

機場管理局今日（24日）公布，香港國際機場今年上半年客運量較去年同期升52.8%至2,530萬人次，惟仍低於疫情前水平。翻查資料，2018年及2019年上半年客運量分別為3,690萬及3,780萬人次。機管局又指，機場於7月21日錄得單日客運量逾17.1萬人次，創疫後新高，預料暑假高峰期客運量的增幅持續，有信心於今年年底前機場客運量於旅遊高峰期將全面恢復至疫情前水平。
機管局指，今年上半年飛機起降量則47.1%至174,745架次，6月客運量430萬人次，飛機起降量29,590架次，較去年同月分別增加29.1%及32.3%。機管局稱，所有類別旅客包括香港居民及訪客與轉機或過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來內地、東南亞及日本於錄得顯著升幅。在過去12個月，機場客運量比同期升125.9%至482萬人次。
至於貨運量，機管局指今年首半年貨運量保持升勢，持續錄得同比雙位數字升幅，出口貨運量繼續為主要增長動力，與去年同月相比增加24.9%，主要貿易地區中以來往北美、歐洲及東南亞的貨運量於月內出現最龐大增幅。今年上半年貨運量較去年同期升17.9%至240萬公噸；過去12個月則升14.8%至470萬公噸。