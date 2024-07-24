機場上半年客運量逾2500萬人次較去年同期增五成　仍低於疫前水平 (14:51)

機管局指，今年上半年飛機起降量則47.1%至174,745架次，6月客運量430萬人次，飛機起降量29,590架次，較去年同月分別增加29.1%及32.3%。機管局稱，所有類別旅客包括香港居民及訪客與轉機或過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來內地、東南亞及日本於錄得顯著升幅。在過去12個月，機場客運量比同期升125.9%至482萬人次。

至於貨運量，機管局指今年首半年貨運量保持升勢，持續錄得同比雙位數字升幅，出口貨運量繼續為主要增長動力，與去年同月相比增加24.9%，主要貿易地區中以來往北美、歐洲及東南亞的貨運量於月內出現最龐大增幅。今年上半年貨運量較去年同期升17.9%至240萬公噸；過去12個月則升14.8%至470萬公噸。