因颱風格美繼續增強　香港快運再取消兩班往返香港至高雄航班 (12:03)

香港快運指，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額，豁免只適用於相關航班及首次更改的費用，須受機位供應限制；而前往或離開台北或高雄的乘客，可免費更改航點至其他台灣航點，並豁免相關手續費及票價差額。乘客亦可就未出發之行程申請全數退款，相關手續費獲豁免，退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和U-First服務）、燃油附加費及機場稅。快運提醒，乘客須於下周三（31日）或之前完成更改機票，並須於原定出發期4周內完成旅程。

兩班延誤航班：（出發時間為當地時間）

UO820（往返香港至沖繩；原定於今日早上7時於香港出發，現改為今日下午3時30分出發）

UO821（往返香港至沖繩；原定於今日早上11時30分於沖繩出發，現改為今日晚上8時出發）

10班航班取消：