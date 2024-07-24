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觀塘IVE後山縱火及化學品案　四名初中生被捕一人疑有三合會背景　待查有否政治目的 (17:34)

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山，昨午（24日）有數名少年懷疑潛入縱火。警方在場檢獲20樽可疑化學品及斧頭、軍刀、剪鉗等。警方爆炸品處理課及反恐特勤隊封鎖現場通宵調查。警方拘捕4名年齡介乎13至15歲的初中男學生，其中一人疑有三合會背景，至於案件是否涉及政治目的、涉案人士有否同黨、有否受操控等，均屬警方調查方向。警方同時指，確未見被捕人士以往曾涉政治活動。

東九龍總區刑事部署理警司蘇志兵指，案發現場為學院大樓底部和斜坡之間約2米高的空間，面積約5000平方呎，警方在地面檢獲大量物品，除武器外，亦有實驗室器具，包括量杯、酒精燈燃點工具、漏斗、打火機及滅火筒等，並發現3個打開的行李箱同樣有化學物品，如防毒面罩、打火機的液體等，現場亦有燒焦痕跡。被問到爆炸品的類型，蘇志兵指，透過化學品包裝，發現部分屬亞硝酸鹽及山埃化學品，不過仍有待政府化驗所化驗才能確定。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒說，警方昨午約3時半接獲舉報，指有兩名男子於觀塘區一間院校內縱火，該兩人被發現經由鐵絲網缺口逃離現場，警方到場後發現校內一個面積約5000平方呎的斜坡空間內，藏有大量不同種類的化學物品，可製成爆炸品及山埃，亦有多處燒焦的痕跡。

她續說，警方於數小時內鎖定疑犯身分及拘捕4人，4人為13至15歲的本地男子，報稱正就讀中一及中二，其中一人疑有三合會背景；他們已相識至少7年，屬朋友關係，4人與他們的家人均沒有曾參與政治活動的紀錄。他們涉嫌管有爆炸品、串謀製造爆炸品、無牌藏有槍械等罪名，已正扣留調查。

鍾麗詒又說，警方於其中一名被捕人士住所內搜出少量懷疑爆炸品，同時在其電話內發現製造爆炸品的化學程式及瀏覽相關網站的紀錄，另一被捕人手機內則有多段影片，攝錄其中一名被捕人燃燒物件。她稱，警方發現其中一名被捕人在案發後，曾將一袋物品交由另一被捕人棄置，警方及後在一個屋苑的斜坡上起回物件，內有少量懷疑爆炸品、化學品及護目鏡等。

警方初步調查發現，被捕4人均曾到過案發現場，其中有被捕人承認曾於網上購買化學品，帶到現場燃燒化學物品及測試。至於檢獲的斧頭，警方初步相信是用來分割樹木，以作燃燒。

警方東九龍重案組探員、消防及政府化驗師今早（24日）進入學校範圍繼續調查，一隊機動部隊警員奉召到場，準備在山坡蒐證。

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