港女模泰國中9刀亡　港人丈夫被調查　入境處指未接獲求助 (21:23)

入境處表示，獲悉事件後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐泰王國大使館（大使館）了解情況，至今未有接獲港人求助，會繼續與公署及大使館保持聯繫，並密切留意事態發展。

根據THAIRATH TV報道，事發於本月18日，泰國警方當日傍晚接報，指女事主身體受傷，送往醫院後證實死亡。事主丈夫當時聲稱事主因情緒低落自殘。根據事發地點附近閉路電視片段，事主當日下午5時許曾出門放狗，其丈夫則駕車外出，兩人先後返回寓所，其後傳出打鬥聲音，有鄰居疑聽到聲音而走出屋外張望。然後有2至3人將奄奄一息的事主抬出街上，大聲呼叫求助，稱要將她送往醫院。

據傳媒報道，24歲女事主Gwendolyn Cretton是一名香港人，其丈夫Wai亦是香港人。據了解，死者傷口深至見骨，涉事屋外有血跡，該單位被租用約1個月。據悉，男疑犯與女死者結婚約兩年，於泰國租屋住，打算開一間咖啡店，兩人早前到清邁旅遊。據悉男疑犯聲稱女死者最近情緒低落，出事前兩人曾因瑣事大打出手，男疑犯不想留在家中，獨自外出，回家發現女事主倒地受傷。

泰國傳媒拍攝到，男疑犯事後到警署協助調查，他被警員押上車，其間沒有回答記者提問。另外，有記者事後到現場附近了解事件，一名男鄰居指不認識男疑犯，出事當日兩人才首次談話，對事件感到驚訝和害怕。