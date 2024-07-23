科大獲上海醫學創新發展基金會捐贈 支持培養內地腦健康領域醫學人才 (20:53)

捐贈儀式在「2024腦健康大會」舉行。根據協議，基金會將提供資金，支持科大的「內地創新醫學人才培養計劃」，培養腦健康領域人才，將資助包括30位腦健康領域臨床醫生到科大接受科研培訓，大學會為每位參與培養計劃的臨牀醫生配對至少一名科研導師和必要的實驗設施，讓他們充分利用大學資源，參與不同的科研課題。

科大指，早前已與首都醫科大學附屬北京天壇醫院（北京天壇醫院）簽訂協議，合作培育研究和臨牀能力兼具的醫學人才，正積極與不同內地醫院洽談合作加入人才培養計劃，讓更多臨牀醫生能學習先進的科研技術，成爲領導未來醫學研究和技術創新的醫學領袖，加快科研成果在臨床上的轉化應用。

科大校長葉玉如感謝基金會的捐贈，強調科大有決心培育更多研究與臨牀治療能力兼備的創新醫學人才，期望透過結合前沿科技與臨牀醫學，支持香港發展成為醫療創新樞紐，為國家未來的醫學發展注入新動力。