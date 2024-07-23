聲稱遭八旬英籍僱主性侵　菲傭索償100萬元被駁回 (20:04)

原告為菲傭CB（案發40歲），被告為英籍醫生Brian Drew Apthorp（現86歲）。原告指她於2018年起受僱於被告，當時她簽訂了列明職務的文件，同年被告以身體檢查為由非禮及指插她，指示她替被告按摩和鞭打身體，以及要求她看其他家傭為被告手淫的片段。原告要求被告就侵害人身及額外身心痛苦等賠償。

陳官在判辭指，原告和被告在審訊均有作供，但他並不認同雙方說法，特別是原告方；並批評原告方的案情不太可能、難以想像、不合邏輯、近乎荒謬。陳官又指出，原告就重要細節的證供前後不一，例如原告在庭上稱被告指插她時有佩戴手套，但錄取證人供辭時並無提及，亦未能確定她有否表明拒絕。對於被告解釋指他真誠為原告檢查身體，原告錄口供稱忘記被告有否詢問過她，之後再說清楚記得被告沒提問，又稱承受壓力說錯，陳官質疑她的記憶。

陳官提到，如果原告說法屬實，當時80歲的被告近乎每天手淫，陳官稱並非斷言這不可能發生，但他不能肯定指控。