統計處：2046年香港人口料達819萬 勞動人口未來10年保持平穩 (20:00)

鄭立仁表示，由2021年至2046年累計將有152萬人淨移入，包括89萬名單程證持有人及24萬名外籍家庭傭工，其餘39萬為其他人口淨遷移，推算勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，之後將回落至2046年的358萬人。

他又預計，雖然未來人口持續高齡化，但整體勞動人口未來10年將保持平穩。因應教育水平提升，65歲至69歲人士的勞動人口參與率預測將會微升，但整體而言，65歲以上的勞動人口參與率將會下降。

選委界議員陳紹雄關注當局會否定期檢討及更新人口政策，就本港的社會、經濟及政治等變化，配合人口調查作出調整。民建聯林琳亦問到新一輪優化的人力資源推算的初步進展，如何更精準估計人才需求。

勞工及福利局副局長何啟明指，政府明年初將展開新一輪人力資源推算，將研究在傳統行業，及八大中心相關行業的人力需求。