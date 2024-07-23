統計處：2046年香港人口料達819萬 勞動人口未來10年保持平穩 (20:00)

政府統計處今（23日）向立法會研究人口政策和措施小組委員會交代本港人口和勞動人口推算，預測至2046年中全港人口達819萬。署理政府統計處助理處長鄭立仁表示，政府近年推出多項招攬人才和輸入勞工計劃，將為未來20多年人口增長提供重要動力，推算勞動人口在2038年將升至366萬的頂峰，隨後逐漸下降至2046年的358萬。
鄭立仁表示，由2021年至2046年累計將有152萬人淨移入，包括89萬名單程證持有人及24萬名外籍家庭傭工，其餘39萬為其他人口淨遷移，推算勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，之後將回落至2046年的358萬人。
他又預計，雖然未來人口持續高齡化，但整體勞動人口未來10年將保持平穩。因應教育水平提升，65歲至69歲人士的勞動人口參與率預測將會微升，但整體而言，65歲以上的勞動人口參與率將會下降。
選委界議員陳紹雄關注當局會否定期檢討及更新人口政策，就本港的社會、經濟及政治等變化，配合人口調查作出調整。民建聯林琳亦問到新一輪優化的人力資源推算的初步進展，如何更精準估計人才需求。
勞工及福利局副局長何啟明指，政府明年初將展開新一輪人力資源推算，將研究在傳統行業，及八大中心相關行業的人力需求。
相關字詞﹕編輯推介