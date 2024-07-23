數十工人到西半山豪宅地盤追討欠薪 涉款200萬 (20:03)

涉事工程位於西半山寶珊道28號，翻查資料，該處正興建一棟樓高8層獨立屋，樓盤由莊士集團與嘉華分別各佔該合營公司50%權益。莊士集團回應稱，有關地盤的工程款項，項目合資公司有按合約和工程進度支付承判商。現發生承判商拖欠工人工資事件，莊士會協調各相關承判商，商討解決方案。

香港建造業總工會理事長周思傑到場了解事件，他引述工人指，受影響工人於該地盤進行玻璃幕牆工程，受聘於三判。據工人說，二判拒絕向三判付款，因此三判無力向他們支付薪金。大部分工人未收到5月份及6月份薪金，部分人連4月份薪金都未收到。今早工人在場情願，二判代表曾到場，承諾下午3時會向三判付款，但到3時又突然反口稱不會付款，在場工人拉起橫額繼續抗議。周思傑認為大判及業主有責任處理事件，建議他們考慮先向工人支薪。據周了解，該工程由去年9月開始，目前整個樓盤已建設到尾聲，即將「交貨」。

今日傍晚現場所見，工人繼續留守地盤等候，並在地盤出入口拉起橫額，寫有「有汗出無糧出」等，勞工處派員到場了解。