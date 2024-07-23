書展錄99萬人次入場　與2019年相若 (18:46)

由香港貿易發展局主辦的香港書展、運動消閒博覽及零食世界今日（23日）閉幕。貿發局公布，七日展期錄得99萬人次入場，與疫前的2019年98萬人次相若，惟未重返2018年高峰的104萬人次；而據調查顯示，受訪入場人士於書展的平均消費金額為912港元，較去年略升4.6%。
翻查資料，2018年書展入場人次達歷年高峰的104萬人次，其後2019年正值社會運動跌至98萬人次，疫情停辦一年後，2021至去年分別有83萬、85萬，以及近百萬人次。
貿發局在書展期間委託研究機構訪問超過820位入場人士，深入剖析書迷的閱讀習慣及消費選擇。調查發現，今年受訪者於書展的平均消費金額為912元，佔其全年購買印刷書籍平均開支74%，貿發局認為數據反映書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。今屆書展有九成成展商提供電子支付服務，有72%受訪者使用電子支付。
調查亦顯示，書展最受讀者歡迎的書籍種類，首五類分別為小説（47%）、漫畫（21%）、兒童及青少年讀物（19%）、旅遊（18%）及文學（16%）。在電子書方面，有65%受訪者過去一個月有閱讀電子書，平均閱讀時數為16小時。參觀人士到書展的主要目的依次為購買最新書籍、享受購書折扣優惠，以及感受國際書展的文化氣息。