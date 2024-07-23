書展錄99萬人次入場　與2019年相若 (18:46)

由香港貿易發展局主辦的香港書展、運動消閒博覽及零食世界今日（23日）閉幕。貿發局公布，七日展期錄得99萬人次入場，與疫前的2019年98萬人次相若，惟未重返2018年高峰的104萬人次；而據調查顯示，受訪入場人士於書展的平均消費金額為912港元，較去年略升4.6%。

翻查資料，2018年書展入場人次達歷年高峰的104萬人次，其後2019年正值社會運動跌至98萬人次，疫情停辦一年後，2021至去年分別有83萬、85萬，以及近百萬人次。