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兩男涉理大「圍魏救趙」各囚五年　尼泊爾籍被告以心臟問題求情　官指非減刑因素 (16:53)

2019年11月18日，示威者於理大衝突期間發起「圍魏救趙」行動，事後多人被控暴動罪。涉及8名男女一案中有6人認罪，不認罪的兩男早前被裁定罪成，今（23日）同在區域法院被判監禁5年。辯方求情中提及尼泊爾籍被告有心臟問題，他為油尖旺區居民，當晚衣著有別於其他暴動者，非有預謀參與。法官指身體、家庭等狀况都非減刑因素，無給予減刑折扣。

被告為潘曉東（27歲）及PUN DHAN BAHADUR（39歲、尼泊爾籍）否認於2019年11月18日油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。辯方早前已向法庭呈交書面求情陳辭，沒有額外補充。

法官謝沈智慧同意兩名被告在案中沒有號召、帶領、鼓吹他人參與暴動，亦無干犯暴動罪以外其他控罪，惟考慮案情嚴重性等因素後，以監禁5年為量刑起點。

法官引述辯方求情稱，潘曉東考取室內設計高級文憑，案發前為室內設計助理，但因本案已於今年初離職。潘的前僱主、家人、朋友均讚揚他是善良謙虛、沉著冷靜的人，本案至今4年多，潘承受不少精神困擾並已深刻反省，加上他同意大部分控方案情，望法庭酌情減刑。

至於PUN DHAN BAHADUR，求情指他出身貧苦，在鄉村長大，2008年來港前在尼泊爾幫助父母務農，來港後從事地盤工作，積極參與尼泊爾群體活動，亦會捐款。在父母安排下，他2013年與素未謀面的女子結婚，2017年確診心臟問題，若病情惡化可能引致心臟衰竭，需定期複診和用藥。法官指被告定罪後才稱有悔意是口惠而實不至，案中無其他減刑因素，二人各囚5年。

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