智障男穿約束衣掙扎疑咬舌不治　解剖醫生料死因為缺氧性腦破壞 (16:44)

事主梁皓（終年33歲）2020年8月26日入東區尤德夫人那打素醫院，29日死亡。

病理學專科醫生李曉蕾供稱，事主身高1.67米，估計其生前體重89公斤，身形肥胖。李驗屍發現，事主右前臂有5乘5厘米的瘀傷，舌頭右側3.7乘1.5厘米的血腫情况出現，呼吸道乾淨，肺部有中至嚴重程度肺炎，有明顯腦水腫跡象，判斷直接死因為肺炎及缺氧缺血性腦損傷。死因裁判官周至偉關注，李能否選出哪個為直接死因。李則指，兩者徵狀明顯，亦能各自單獨導致事主死亡，遂將其並列。李指，缺氧缺血性腦損傷可因肺炎引致，亦可因呼吸道不暢順等因素所致。

醫管局代表律師講述臨牀情况指，事主有可能在掙扎時咬傷舌頭，醫生曾在事主的氣管中抽出大量含血的痰，而急救期間事主曾三度心臟停頓。李認為，咬傷舌頭的情况與舌頭的傷勢脗合，有機會流血進入呼吸道引致吸入性肺炎，但吸入性肺炎不會即時發作，而驗屍上無法分出肺炎的成因；另有可能因搶救時痰被抽走，令驗屍時呼吸道乾淨。李同意，綜合臨牀資料，直接死因可列作缺氧缺血性腦損傷，其次為肺炎。

專家證人糖尿及內分泌科專科醫生胡裕初供稱，根據血糖值等臨牀數字，判斷事主並非因糖尿酮酸中毒、高血糖高滲透壓狀態致死。胡指，肺炎感染而引致的譫妄症可令人躁動不安，估計因而令事主於凌晨時分突然激動；而由血痰可見，相信有大量血誤吸入氣管，而事主的血液中二氧化碳含量高，可見其身體出現換氣障礙，最終導致心臟停頓。