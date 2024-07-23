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受颱風格美影響　部分香港快運往台北及沖繩航班取消或延誤 (15:34)

香港快運指，因颱風格美逐漸迫近台灣及日本，明日及後日（24至25日）部分航班將受影響，包括兩班來往香港至沖繩的航班會延誤，以及有8班往返香港至台北的航班取消。

香港快運指，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額，豁免只適用於相關航班及首次更改的費用，須受機位供應限制；而前往或離開台北的乘客，可免費更改航點至台中或高雄，並豁免相關手續費及票價差額。乘客亦可就未出發之行程申請全數退款，相關手續費獲豁免，退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和U-First服務）、燃油附加費及機場稅。快運提醒，乘客須於下周三（31日）或之前完成更改機票，並須於原定出發期4周內完成旅程。

兩班延誤航班：

  • UO820（往返香港至沖繩；原定於明日早上7時於香港出發，現改為明日下午3時30分出發）
  • UO821（往返香港至沖繩；原定於明日早上11時30分於沖繩出發，現改為明日晚上8時出發）

八班航班取消：

  • UO112（由香港出發至台北，原定出發時間為明日中午12時35分）
  • UO114（由香港出發至台北，原定出發時間為明日下午2時50分）
  • UO116（由香港出發至台北，原定出發時間為明日下午6時40分）
  • UO110（由香港出發至台北，原定出發時間後日早上10時55分）
  • UO113（由台北至香港，原定出發時間為明日下午3時20分）
  • UO115（由台北至香港，原定出發時間為明日下午5時45分）
  • UO117（由台北至香港，原定出發時間為明日晚上9時30分）
  • UO111（由台北至香港，原定出發時間為後日下午1時40分）

相關字詞﹕編輯推介 格美 香港快運 台北 沖繩

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