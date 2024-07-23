經民聯向特首倡投資移民涵住宅物業　林健鋒：樓市不可永遠不升 (14:37)

經民聯主席盧偉國表示，特首對經民聯部分建議感興趣，有詢問部分建議的具體細節，形容會面是「好好的互動」，亦能看出特首有心「推經濟」、「惠民生」。

對於放寬投資移民計劃建議，林健鋒表示，現時容許其中1000萬元可購買工商物業，本港亦希望有關投資者在港落地生根，反問「為何不可以容許他們用1000萬買住宅」，盼政府加強內地金融機構溝通，允許內地來港的優才買物業時，可調配內地資金來港，及開放港人首置物業讓高才通來港人士申請。

林健鋒補充，吸引優才來港需使出「更強的招數」，又認為來港的人不止發展事業，亦會希望在港成家立室，放寬購置居所有助招商引資，又說「樓市不可永遠不升」，同意控制升幅重要，但本港供應充足，希望投資者有信心投資本港樓市。

經民聯執委龍漢標亦稱，放寬投資移民買樓可設限制，舉例指他們購買的物業需要超過某一個金額，與本地一般市場並不會對接。對於現時負資產數目上升，放寬第二套自住物業的貸款會否令情況惡化，他認為兩者無必然關係，亦有需要放寬按揭，如不少業主早年購買物業，估計按揭到最後兩三期，若盼為子女置業，因本身有按揭其借貸限額受限，令市民喪失再置業機會，但購買後第二套自住物業後，首套物業或會放租，有助租務市場增加供應。

其他建議包括向中央爭取在東莞設立冷庫設施、簡化經港中轉食品進口內地的檢測程序及關稅減免、撒銷烈酒稅、放寬第二套自住物業的按揭成數等。

經民聯副主席吳永嘉指，配合三跑落成及鞏固航空業樞紐，建議向中央爭取在東莞設立永久冷庫設施，容許以密封式經香港機場轉口至大灣區城市的新鮮冷凍食物等貨物，可直接從海路運往東莞清關，進入內地時亦冀可寬減關稅，無需在港清關，並建立大灣區物流標準，避免窒礙貨物流入大灣區內地城市。

經民聯副秘書長陸瀚民亦指出烈酒稅減至零，可帶動酒吧食肆生意，亦可促進烈酒交易，將香港成打造國際名酒交易中心。

經民聯又建議保留整個中環海濱。陸瀚民表示，場地是發展盛事經濟的重要元素，有關機鐵隧道通風樓位置工程長達7年，故建議重新規劃工程；同時適度容許用地的表演完結時間延到晚上11點，提升吸引力，促進夜經濟，並於北部都會區增加室內外不同表演場地。

吳永嘉又建議推動工業旅遊，指德國、法國、台灣等地盛行工業旅遊，佔其本地生產總值不少，望政府將其納入「香港旅遊業發展藍圖2.0」，並參考內地，為旅遊景點建立評級及認證機制，形容到內地「見到5星級旅遊就好放心」。