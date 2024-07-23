地產經紀否認強姦借宿女友人　事主早明言拒性交 (14:33)

被告張亮星（現年32歲）報稱為地產經紀。控方於開案陳辭指，女事主X在案發時25歲。被告與X相識於一次創業家舉辦的課程中，兩人會在社交媒體上聯繫。2022年8月21日，X與家人爭執後打算搬離家庭，遂在Instagram上發文詢問有沒有人能短暫收留她，被告表示能收留X。

8月26日晚，X到被告家中留宿，並已預約在兩天後入住青年旅館。當晚X玩平板電腦時突然遭被告攬她下半身，X立刻推開被告。及後X服藥後入睡，感覺有人靠近她後，一睜眼便見被告偷吻她。X推開被告，惟被告說起挑逗說話，X回答「唔要」。X繼續睡，被告則睡在同一牀上。

8月27日晚，X再到被告住所，被告的妹妹說要到男朋友家留宿遂離開。X服藥後入睡，被告上牀強姦X，其間X大叫好痛，要求被告停止不果。事後X不知所措，又怕沒地方住，故聽從被告的指示洗澡，然後回牀睡。翌日早上，被告邊哭邊責罵被告的所為，被告著X不要介懷。同日X向社工求助及報警處理。