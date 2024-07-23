港鐵觀塘線太子至何文田站周日暫停服務　太子站將實施人潮管制 (13:19)

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，觀塘線列車班次將會每5分鐘一班，荃灣線及屯馬線的班次亦有調整，相信運力可滿足市民當日需求，同時會適時調派列車以作配合。

被問到如工程超時，會否有後備方案或觸發罰款機制，李婉玲僅指工程團隊亦會全力做好每個環節，務求在周一恢復列車服務，港鐵也會在周日不斷更新資訊，以便市民及早知道周一安排。她又透露，今年可能會在東涌線有類似大型工程。

對於當日安排，李婉玲表示，太子站共有4個月台，當日荃灣線月台的兩個月台運作與平日無異，往中環、油麻地或旺角方向之乘客仍可到4號月台，而往荃灣方向之乘客則可到1號月台，不過由於觀塘線往調景嶺方向的3號月台暫停開放，乘客需改到原本往何文田或黃埔方向的2號月台，至於往何文田之乘客需在九龍塘站轉乘東鐵線到紅磡站，再乘屯馬線到何文田站。她說，乘客可透過港鐵應用程式，以助尋找替代路線及規劃行程。

另外，港鐵當日將會與九巴合作，來往油麻地、黃埔和何文田區的乘客可享8號線全程免費，以及在指定巴士站上車可免費乘搭30X線。九巴將會加密班次至約10分鐘一班，而30X線在繁忙時間將加密至每7至8分鐘一班，亦會因應情况再作協調。

李婉玲說，會經多個渠道發放資訊，包括本地和內地社交平台，部分車站已張貼告示關於本周日的車務安排，當日太子站亦將會設置大型告示牌講述有關安排，今個星期的黃昏時段亦會在太子站、油麻地站、黃埔站和何文田站設有乘客資訊站，資訊站將會在本周六至日全天候開放。她稱，本周日將有約1000名人員協助乘客。