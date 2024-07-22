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北角校巴溜前奪命案被告申永久擱置審訊　質疑一罪兩審 (17:48)

2018年一輛校巴在北角疑無拉手掣溜下斜路釀成5死2傷，案發時不在車上的司機承認未拉手掣的傳票控罪。案件2022年展開死因研訊，其間律政司申請押後，再控告涉案司機危駕引致他人死亡等兩罪。被告表明不認罪，辯方申請永久擱置聆訊，今（22日）在區院處理。法官指事實證據一直存在，惟控方當時無問專家意見，被告再次被控或導致審訊不公，「來來去去檢控基礎都係無拉好手掣」。案件押後至明年3月24日裁決，並擱置原本預審和審訊日期。

已退休的被告吳耀宗（66歲）今以輪椅代步出庭。被告面對各一項危險駕駛引致他人死亡罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2018年12月10日在北角熙和街近英皇道（東行）交界，在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致5人死亡及2人身體受嚴重傷害。

庭上指出，辯方爭議案件構成一罪兩審造成雙重損害（double jeopardy），認為控方濫用司法程序，使被告無法獲得公平審訊，違反人權法，故申請永久擱置聆訊。辯方稱，被告已認罪的傳票案件與本案的指控重疊，包括控方在傳票案將醫生列為證人供述傷勢，而被告早已同意案情，「所有嘢唔需要三年半先同專家提出一早已經知道嘅事實」，例如閉路電視顯示到校巴停低時的車駄方向。

控方早前呈交書面陳辭，法官謝沈智慧表示閱後感到混亂，控方致歉並澄清。法官關注控方「要告就一次過告」，警方起初以危駕等罪拘捕被告，卻只以傳票控罪起訴，予人印象不控告其餘罪行。法官問及，控方首次提控時有否認真考慮，「（當時）唔問專家點樣嚴謹？」，又質疑控方事後再索取專家報告添加內容。控方解釋，之前未有足夠證據，死因研訊的證人作供才談到新的範疇，包括小巴停車時無扭左及無入後波。

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