明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

科大跨學科學院成立藝術與機器創造力學部　院長稱畢業生薪酬跌幅屬短期波動 (17:04)

科技大學今（22日）宣布成立藝術與機器創造力學部，將隸屬於跨學科學院，並於2025/26學年開辦4個研究生課程；惟跨學科學院本科畢業生的上學年（2022/23）平均月薪按年減少29.7%，跌幅為校內5個學院間最多。科大跨學科學院院長屈華民表示，本港「金融可能沒有那麼景氣」，致畢業生薪酬呈跌勢，重申「絕對是短期波動」。

據科大本月公布的上學年（2022/23）本科畢業生就業、薪酬情况，各學院中以跨學科學院的本科畢業生月薪跌幅最大，按年從42,020元降至29,539元，減少29.7%。屈華民稱，跨學科學院提供的科技及管理學雙學位課程（T&M-DDP）原為「王牌學科」，往年畢業生平均月薪高達7萬元，惟去年受本港經濟大環境影響，「金融市場波動」，才導致該批畢業生薪酬「略有下降」。他續指，隨人工智能（AI）發展，傳統知識訓練出來的人才將逐漸遭AI取締，形容跨學科人才需求是大勢所趨。

新成立的藝術與機器創造力學部，2025/26學年開辦4個研究生課程，分別為授課式的文學碩士（MA）、藝術碩士（MFA），以及研究式的哲學碩士（MPhil）及哲學博士（PhD），料2025年9月招收首批學生。科大表示，4個研究生課程旨在培育能在藝術創作過程中活用人工智能（AI）和機器學習等技術的藝術科技人才；而新學部亦將向本科生提供藝術與機器創意的核心及選修課程。

相關字詞﹕編輯推介 科大

上 / 下一篇新聞