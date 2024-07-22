科大跨學科學院成立藝術與機器創造力學部　院長稱畢業生薪酬跌幅屬短期波動 (17:04)

據科大本月公布的上學年（2022/23）本科畢業生就業、薪酬情况，各學院中以跨學科學院的本科畢業生月薪跌幅最大，按年從42,020元降至29,539元，減少29.7%。屈華民稱，跨學科學院提供的科技及管理學雙學位課程（T&M-DDP）原為「王牌學科」，往年畢業生平均月薪高達7萬元，惟去年受本港經濟大環境影響，「金融市場波動」，才導致該批畢業生薪酬「略有下降」。他續指，隨人工智能（AI）發展，傳統知識訓練出來的人才將逐漸遭AI取締，形容跨學科人才需求是大勢所趨。

新成立的藝術與機器創造力學部，2025/26學年開辦4個研究生課程，分別為授課式的文學碩士（MA）、藝術碩士（MFA），以及研究式的哲學碩士（MPhil）及哲學博士（PhD），料2025年9月招收首批學生。科大表示，4個研究生課程旨在培育能在藝術創作過程中活用人工智能（AI）和機器學習等技術的藝術科技人才；而新學部亦將向本科生提供藝術與機器創意的核心及選修課程。