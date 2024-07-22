海關近廿年來首破搖頭丸工場　19歲男被捕稱網上自學製毒 (16:17)

海關毒品調查科高級調查主任張廣達指，海關根據深入調查，昨日（21日）在大角嘴展開反毒品行動，截查目標男子，將他帶返附近商廈一個200呎單位搜查，結果於單位發現約20種懷疑用作製作搖頭丸的化學品、4.3公斤搖頭丸及125克海洛英，檢獲毒品市值約110萬元。海關人員遂拘捕該名19歲無業男子，相信他「一腳踢」經營製毒工場。據悉，單位由男子以月租4800元租用及管理。

另外，海關亦在單位內，檢獲一批製毒工具，包括加熱器、電磁爐、攪拌器、蒸餾器等，相信工場提供一條龍服務，透過加熱、純化、過濾、提煉工序，製作毒品。海關檢獲的大量化學品中，甲苯、乙酸、丙酮及硫酸屬化學品管制條例下《附表3》所列明受管制的化學品。海關指，檢獲化學品具危險性，包括高度易燃及具腐蝕性，有機會引起火警及爆炸，惟販毒分子將化學品存放於商廈單位，對其他租戶構成威脅。

海關估計，若將該批化學品全數利用，相信可製成約12萬粒、市值約1000萬的搖頭丸。調查顯示，上址工場營運約一個月，部分檢獲化學品於本地化學品公司購買，另有部分由外地購入。據了解，由於以往搖頭丸大多從歐洲入口，甚少本地製作，故20年來首度發現，惟搖頭丸純度要等政府化驗所檢驗確定。海關表示，暑假臨近，估計毒販欲在本地建立毒品生產線，將毒品供應本地市場。