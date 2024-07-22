智障男醫院穿約束衣掙扎後受傷不治　事主父斥院方未徵詢　院方反指家屬早答應 (14:59)

事主梁皓（終年33歲）2020年8月26日入東區尤德夫人那打素醫院，同月29日下午死亡。

事主父親梁錦文（音譯）供稱，梁皓出生起已患輕度弱智，估計其智商約有7至8歲；他在庇護工場工作約10年，能夠自理飲食和出行上班，離世前3年起患糖尿病。據梁錦文所述，2020年8月26日早上，兒子梁皓因發燒而被送到東區醫院，當時正值疫情時間，梁皓到院後被送入病房等候做新冠病毒測試，而自己無法內進遂離去。

翌日早上，梁錦文獲通知指兒子已轉往內科病房，無感染新冠病毒，他便帶日用品和玩具到醫院予兒子。梁續指，院方在同日晚上再致電他，對方極不友善稱「你個仔喺6樓病房入面行嚟行去，擒高擒低，不聽勸喻」，他遂解釋兒子在晚上時間較活躍，惟對方突然大喊「同我着返件背心啦」，後便掛斷電話；梁感奇怪下兩度回撥電話，卻無人接聽。直至28日凌晨，院方致電梁錦文通知他到醫院，稱梁皓「咬親脷」及心臟停頓。

梁錦文稱，兒子最終被到深切治療部，他內進查看兒子的情况時看到其頭部紅腫。8月29日下午，醫生通知指梁皓因心臟停頓而腦缺氧，在下午3時半宣告他腦幹死亡。

當時致電事主父親的東區醫院護士陸苑螢指，因事主不斷擒牀，擔心他會有跌倒風險，在其他措施均無效下最終決定使用安全背心。陸指，她在通話中解釋指，使用安全背心能在跌倒時確保安全，而當時梁錦文指「咁你幫佢着啦，佢都煩嘅，你想點就點啦」陸及後嘗試替事主穿上安全背心及腰封，惟因事主體型過大而無法穿著，最終替他戴上手腕束手帶，而手帶連接着牀欄；事主當時表現合作、無表現不適。