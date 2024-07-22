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書展參展出版社堅拒下架區家麟旅遊書　斥不合理、界線不清 (11:31)

貿發局要求書展參展商之一、藍藍的天出版社把區家麟及邵家臻的5本著作下架。藍藍的天出版社負責人伍自禎說，有4本書已應貿發局要求下架，惟堅拒把區家麟的《亂流》下架，稱要求不合理，指《亂流》屬旅遊書，關於香港山徑旅遊，不涉政治元素，並承認在出版前已自我審查，「逐字逐句」審閱，但每人解讀不同，「如果我哋要顧及所有人嘅唔同嘅解釋，咁其實我哋呢個行業（出版業）應該要倒閉」。

被問到下架要求是針對人或書，伍自禎今日（22日）商台節目《在晴朗的一天出發》指，並無任何資料可供評估，曾問巡場職員有否看過涉事書籍、是否針對作者而非書等問題，他們均未有回應。他亦批評界線不清，雖貿發局稱按機制處理涉違《參展商手冊及展覽會規則》的投訴，以及已提醒參展商要遵守《港區國安法》、淫褻及不雅物品管制等法例，但未有說明投訴機制、接獲投訴數字和有否上訴機制等，又質疑「究竟係咪所有敏感嘅書，你覺得敏感嘅書都要收起呢？咁樣好大獲㗎喎 」。他認為，若參展前該書籍仍能售賣且不違法，即代表可以在書展售賣，屬合理標準。

伍自禎憶述，早在開展前已有貿發局職員指區家麟的《亂流》及邵家臻的《坐監情緒學》可能違參展規則而需考慮下架，而開展首日則再度著伍收起書籍，稱「接獲投訴」。伍當時先後多次追問職員是否犯法無果。翌日有幾位職員與貿發局展覽及數碼業務總監李鍵文到場，指合共有5本書需下架，伍稱為保障員工安全，決定聽從意見下架其中4本書。

相關字詞﹕編輯推介 貿發局 書展 伍自禎

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